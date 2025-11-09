قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سؤال من خالد الغندور حول احتساب ضربة جزاء علي وليد الكرتي من قبل الفار في لقاء بيراميدز

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
علا محمد

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن احتساب ضربة جزاء بعد اصطدام الكرة في يد وليد الكرتي في المباراة أمام بيراميدز.

وكتب الغندور:"ايه رأيكم في احتساب ضربة جزاء علي وليد الكرتي من قبل الفار و موافقة الحكم علي احتساب ضربة الجزاء".

اقتنص فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال 2025، التي تستضيفها دولة الإمارات بعد فوزه على فريق بيراميدز بنتيجة 2-1 في المباراة المقامة بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع في


سجل أحمد بلحاج في الهدف الثاني لسيراميكا في شباك بيراميدز بعد ركلة جزاء ثانية تصدى لها ببراعة اللاعب المغربي واسكنها شباك محمود جاد حارس مرمي بيراميدز.

وأحرز أحمد بلحاج الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 33 عن طريق ركلة جزاء سددها ببراعة لتسكن شباك محمد جاد حارس مرمي سيراميكا كليوباترا.

وسجل زيكو هدف التعادل لبيراميدز بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من الطرف الأيسر لتصل إلى مروان حمدي الذي مررها إلى زيكو ليسدد كرة رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

مشوار الفريقين في البطولة
كلن فريق سيراميكا كليوباترا قد خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، في مواجهة مثيرة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة.

أما بيراميدز، فقد خسر أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ليكتفي بالمنافسة على المركز الثالث.

