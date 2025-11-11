خالد الغندور: حسام حسن يرفض غياب لاعبي بيراميدز عن مباراة نيجيريا قبل أمم أفريقيا

قال الإعلامي خالد الغندور إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، رفض فكرة غياب لاعبي بيراميدز عن معسكر الفراعنة وودية نيجيريا المحدد لها يوم ١٤ ديسمبر المقبل.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور على قناة المحور :"حسام حسن تمسك بحضور جميع اللاعبين المحترفين والمحليين من بداية المعسكر مؤكدا على أهمية الاستعداد بشكل قوي للبطولة الأفريقية، وليس هناك تفكير في استثناء أي لاعب وكذلك لاعبي بيراميدز".

تابع :"وينتظر بيراميدز الفائز من مباراة بطل كأس الأمريكتين بين بطل أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ببطولة كأس إنتركونتيننتال".

وواصل :"تقام مباراة تحديد بطل الأمريكتين بين كروز أزول المكسيكي «بطل الكونكاكاف»، مع بطل كوبا ليبرتادوريس 2025 يوم 10 ديسبمر المقبل بينما تقام مباراة بيراميدز ضد الفائز من مواجهة بطل الأمريكتين يوم 13 ديسمبر، في كأس التحدي 2025."