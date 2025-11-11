موعد مباراة منتخب مصر وأوزبكستان في الإمارات

يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن نظيره أوزبكستان يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات البطولة الودية المقرر إقامتها في مدينة العين بالإمارات خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر.

وتقام البطولة الودية في الإمارات، بمشاركة 4 منتخبات، مصر وأوزبكستان والرأس الأخضر وإيران حيث يواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان بينما تواجه إيران منتخب الرأس الأخضر، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية بينما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

وتنطلق مباراة مصر وأوزباكستان يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 الساعة 18:00 بتوقيت مصر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد شحاتة، محمود صابر، ودونجا، مروان عثمان، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.