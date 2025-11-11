هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن تصرف زيزو لاعب فريق الأهلي بعدم مصافحته في نهائي السوبر المصري غير منضبط ويستوجب عقابه.

وتحدث هشام نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عن واقعة التتويج في نهائي السوبر المصري وعدم مصافحة زيزو لاعب الاهلي له قائلاً:"الأعراف الدولية لها بروتوكول واضح في مراسم تسليم الجوائز، وإذا لم يتم احترام البروتوكول فهل اتحاد الكرة عنده لائحة تُعاقب مثل هذه تصرفات الصغار؟”

وأضاف؛لو إحنا ملتزمناش بالبروتوكول حد بينبّهنا إن دا غلط، طب ليه لما الطرف التاني يخالف مافيش إجراء؟ ولا إحنا لازم نأخذ حقنا بإيدينا؟”

وطالب نائب رئيس الزمالك بضرورة أن يتم تحويل أحمد سيد زيزو للجنة الانضباط بدون انتظار شكوى من نادي الزمالك، مضيفًا:أنا ما مددتش إيدي أسلم عليه لأنه كان طالع شكله مش مظبوط، رغم إني كنت ناوي أسلم، وسلمت على كل اللاعبين”.

ووجه نصر اللوم لصديقه خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي قائلًا:اللوم على خالد مرتجي، قولتله تصرف اللاعب مش منضبط، بدل ما يوجهله اللوم وقالي عندك حق”.