حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
انتهاء عمليات تصويت مجلس النواب في يومها الثاني
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي.. الإفتاء تكشف حكم الطلاق عبر السوشيال ميديا
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
رياضة

هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه

ياسمين تيسير

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن تصرف زيزو لاعب فريق الأهلي بعدم مصافحته في نهائي السوبر المصري غير منضبط ويستوجب عقابه.

وتحدث هشام نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عن واقعة التتويج في نهائي السوبر المصري وعدم مصافحة زيزو لاعب الاهلي له قائلاً:"الأعراف الدولية لها بروتوكول واضح في مراسم تسليم الجوائز، وإذا لم يتم احترام البروتوكول فهل اتحاد الكرة عنده لائحة تُعاقب مثل هذه تصرفات الصغار؟”

وأضاف؛لو إحنا ملتزمناش بالبروتوكول حد بينبّهنا إن دا غلط، طب ليه لما الطرف التاني يخالف مافيش إجراء؟ ولا إحنا لازم نأخذ حقنا بإيدينا؟”

وطالب نائب رئيس الزمالك بضرورة أن يتم تحويل أحمد سيد زيزو للجنة الانضباط بدون انتظار شكوى من نادي الزمالك، مضيفًا:أنا ما مددتش إيدي أسلم عليه لأنه كان طالع شكله مش مظبوط، رغم إني كنت ناوي أسلم، وسلمت على كل اللاعبين”.

ووجه نصر اللوم لصديقه خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي قائلًا:اللوم على خالد مرتجي، قولتله تصرف اللاعب مش منضبط، بدل ما يوجهله اللوم وقالي عندك حق”.

هشام نصر الزمالك زيزو

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

الأحزاب تتابع سير العملية الإنتخابية

غرف عمليات الأحزاب تشيد بسير المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب: نموذجًا مشرفًا للتنسيق الوطني والمسؤولية السياسية.. والانتخابات تمت في ظل مناخ من النزاهة والشفافية الكاملة

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تختتم متابعة سير عملية الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب

عمليات التنسيقية: انتخابات النواب شهدت تطبيقا كاملا لتعليمات الهيئة الوطنية

حزب حماة الوطن

عمليات حماة الوطن: إقبال كثيف فى اليوم الثانى لانتخابات النواب .. ولم نرصد أي تجاوزات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

