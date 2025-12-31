الأردن.. أجواء العملية الانتخابية في جولة الإعادة للدوائر الملغاة

قالت ربا الأغا، مراسلة قطاع الأخبار في الأردن، إن عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى ما زالت مستمرة داخل مقر السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمّان، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإقبال ملحوظ من أبناء الجالية المصرية المقيمة في المملكة.

وأوضحت الأغا خلال رسالة على الهواء عبر شاشة"إكسترا نيوز"، أن اللجان الانتخابية تشرف بشكل كامل على سير عملية الاقتراع، مع الالتزام بتطبيق القواعد والإجراءات المعتمدة لضمان الشفافية والانضباط.

وأضافت الأغا أن التحقق من بيانات الناخبين يتم من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، سواء في مقر السفارة المصرية بعمان أو في مقر القنصلية المصرية بمدينة العقبة، ما ساهم في تسهيل العملية وضمان سلاستها.

وأشارت إلى وجود التزام واضح من قبل أفراد الجالية المصرية بالتعليمات المنظمة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على سير اليوم الانتخابي.