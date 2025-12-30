الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد الأحد المقبل

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، أنها ستبدأ في استقبال السادة النواب المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٦/ ٢٠٣١ بنظامي الفردي والقائمة، اعتباراً من يوم الأحد القادم ٤ يناير ٢٠٢٦ بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية، وفقاً للترتيب الآتي:

*-الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦:*

استقبال السادة النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية).

*-الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦:*

استقبال السادة النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية- كفر الشيخ- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج).

*-الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦:*

استقبال السادة النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- الأسكندرية- البحيرة- مطروح).