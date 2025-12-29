المالية : طرح سندات خزانة وصكوك بقيمة 42 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية طرحها لسندات الخزانة وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 42 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل عامين بلغ 26ر22%، وأعلى عائد 52ر22%، وسجل أقل عائد 22%، فيما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات 14ر21%، وأقصى عائد 3ر21%، وسجل أقل عائد 9ر20%.

وأشارت إلى أن متوسط عائد صكوك أجل 3 سنوات بلغ 07ر21%، وأقصى عائد 15ر21%، وسجل أقل عائد 21%.

ولفتت إلى أنها قد طرحت اليوم، سندات خزانة أجل عامين ، و3 سنوات، وصكوك أجل 3 سنوات، بقيم بلغت 14و23 و5 مليارات جنيه على التوالي.