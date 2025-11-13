قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير اقتصادي: مشروع تنمية علم الروم يحسن قيمة الجنيه ويحقق التنمية المستدامة
"قدس الأثر ومعهد العظمة".. برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية ينظم ندوة تثقيفية
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ما ينبغي فعله لمن أراد الدخول في صلاة الجماعة ولم يجد مكانا في الصف
عرض حياة المواطنين للخطر.. سائق سيارة نقل بدمياط يواجه السجن المشدد بالقانون
مجلس السيادة السوداني: القيادة العسكرية تسعى لتجنيب البلاد نزيف الدماء
غارة جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة تُشعل موجة جديدة من التصعيد
الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض
صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا ستشهد تغييرات

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أشاد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، بقرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بضم طاهر محمد طاهر إلى قائمة المنتخب، معتبرًا أن اختياره قرار صائب من الناحية التكتيكية.

وقال عبدالجليل، في تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن طاهر ليس من اللاعبين الذين يقدمون أداءً ممتعًا للجماهير، لكنه يتميز بالانضباط التكتيكي والالتزام بتعليمات المدربين، وهو ما يجعله عنصرًا مفضلًا لدى كل من يتولى القيادة الفنية.

وأضاف أن اللاعب يتمتع بثقافة كروية عالية وقدرة على التواصل الجيد مع الأجهزة الفنية، وهو ما يسهل توظيفه في أكثر من مركز داخل الملعب، مشيرًا إلى أن ضمه للمنتخب في هذه المرحلة يُعد خطوة موفقة من حسام حسن.

وأوضح عبدالجليل أن القائمة الحالية للفراعنة ليست نهائية، ومن الممكن أن تشهد تغييرات خلال الفترة المقبلة مع تطور المستوى الفني للاعبين في أنديتهم، مؤكدًا أن أسماء مثل ياسر إبراهيم قد تنضم لاحقًا في حال استمرارها في تقديم أداء قوي مع فرقها في الدوري.

حسام حسن منتخب مصر اخبار المنتخب اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

حالة الطقس

شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا

زيزو

تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

رشوة

الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين

ترشيحاتنا

مدينة العاشر من رمضان

استعدادا لبدء التشغيل.. الانتهاء من أعمال الكهرباء بمشروع امتداد الموقف بالعاشر من رمضان

جولة رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر

بالصور.. ياسر عبد الحليم يتفقد مشروعات مدينة حدائق أكتوبر

جانب من الجولة

من أجل حياة أفضل.. جولة لرئيس جهاز العبور الجديدة لمتابعة جاهزية المشروعات الخدمية.. صور

بالصور

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

بألوان الطاوس.. أروى جودة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد