الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سمير كمونة: حسام حسن قادر على قيادة الفراعنة للمنافسة على كل البطولات

سمير كمونة
سمير كمونة
رباب الهواري

أشاد الكابتن سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بقدرات المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أنه يمتلك المقومات التي تؤهله لقيادة الفراعنة نحو المنافسة على جميع البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وقال كمونة في تصريحات لبرنامج “الكابتن” الذي يقدمه النجم أحمد حسن عبر قناة DMC:

“حسام حسن مدرب طموح وشجاع، ويملك شخصية قوية تؤهله لقيادة المنتخب للمنافسة على كل الألقاب. منتخب مصر دائمًا ما يكون مرشحًا لأي بطولة يشارك فيها، فهو الأكثر تتويجًا بكأس الأمم الإفريقية، ويمتلك رصيدًا ضخمًا من الإنجازات والبطولات التي تجعله من كبار القارة”.

إشادة بالتأهل إلى كأس العالم

وأضاف كمونة أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن نجح في تحقيق الهدف المطلوب خلال الفترة الماضية، والمتمثل في التأهل إلى كأس العالم 2026، وهو إنجاز يستحق الإشادة.

وأوضح:

“نبارك لحسام حسن وجهازه المعاون على التأهل للمونديال وتحقيق التارجيت المطلوب. المنتخب يسير بخطى ثابتة، وبعد هذه المرحلة علينا التفكير في أهداف جديدة، خاصة المنافسة في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب، والتي أرى أن منتخبنا قادر على حصد لقبها”.

توقعه لبطل السوبر المصري

وحول مباراة السوبر المصري المنتظرة بين الأهلي والزمالك، كشف سمير كمونة عن توقعه للفريق الأقرب للتتويج، مؤكدًا أن النادي الأهلي يمتلك الأفضلية بفضل خبراته الكبيرة في خوض النهائيات.

وقال:

“الأهلي الأقرب للتتويج بلقب السوبر، لأنه يملك خبرات واسعة في التعامل مع المباريات الحاسمة، إضافة إلى جاهزية لاعبيه الذهنية والفنية، وهو ما يمنحه الأفضلية في مثل هذه المواجهات الكبيرة”.

واختتم كمونة حديثه بالتأكيد على ثقته الكاملة في المنتخب المصري والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستكون واعدة للفراعنة وجماهير الكرة المصرية


 

حسام حسن منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة

