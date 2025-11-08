قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشن هجوما حادا علي صحيفة نيويورك تايمز : تحرف الحقائق
محاولة اغتيال داخل الزنزانة.. نجاة مغني الراب ديدي من هجوم غامض يهز الوسط الفني
طارق الشيخ يطلب الدعاء لـ إسماعيل الليثي
حمدي الوزير: إشاعة إني اتقتلت في التجمع أول مرة أسمعها
صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟
أم الدنيا .. فيديو لـ زهران ممداني عن مصر من أحد متاجر نيويورك
كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟
فرص تأهل منتخب مصر للناشئين للدور الثانى فى كأس العالم بقطر
طريقة عمل المسقعة.. وصفة مصرية شعبية سهلة وطعم لا يُقاوم
على الدين هلال: الإخوان أساس فكر التطرف ولا يعترفوا بالوطن.. فيديو
عجائب قراءة سورة الملك قبل النوم.. وصية نبوية تنقذك في قبرك
استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حركة فتح إقليم شمال غزة تتقدم بالشكر والامتنان إلى مصر والرئيس السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

توجهت حركة فتح إقليم شمال غزة ممثلة بأمين سرها المناضل حاتم أبو الحصين "أبو شكري" من شمال غزة الصامد إلى مصر العروبة والكرامة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وشعباً وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تقديراً للجهود المباركة في توفير المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا المنكوبين في قطاع عزة والحرص الدائم على دعم حقوق شعبنا وقضية العادلة، وإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة أهلنا في القطاع وإصرارها على بقاء المواطنين في شمال غزة وقطع الطريق على مؤامرة التهجير والاقتلاع من الوطن .

وثمنت حركة فتح في شمال غزة - عالياً - هذه الجهود، وتسعى لبناء لجنة وطنية تضم المخاتير والوجهاء ومن جميع الهيئات الفلسطينية في شمال غزة لتسهيل وصول المساعدات المصرية لجميع سكان شمال غزة النازحين في محافظة الوسطى ومحافظة خانيونس ومحافظة رفح وتحفيز عودة سكان شمال غزة إلى مساكنهم وإقامة المخيمات لإيوائهم وتوفير مقومات الحياة .

وتتطلع حركة فتح لتوسيع نشاط اللجنة المصرية والتشبيك مع اللجنة الوطنية في محافظة شمال غزة؛ سعياً لتقديم العون لأبناء شعبنا المساعدة، وتؤكد استعداد الحركة لممارسة جهودها لإسناد اللجنة الوطنية في شمال قطاع غزة لأداء مهامها .

وبحسب بيان الحركة، فقد جسّدت مصر موقفها التاريخي والإنساني الثابت فكانت - ولا تزال - الحاضنة الأمينة والداعم الأول لشعبنا الفلسطيني في محنته.

وأكمل البيان: "من شمال قطاع غزة نرفع تحية فخر ووفاء إلى مصر الشقيقة على وقفتها الشجاعة ومواقفها النبيلة التي ستبقى محفورة في ذاكرة الشعب الفلسطيني جيلاً بعد جيل. شكراً لمصر.. شكراً لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. شكراً لشعب العروبة".

حركة فتح شمال غزة مصر مصر العروبة السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر يرد على فهم خاطئ للحديث "من كانت له أرض فليزرعها"

دفن الميت

ما يجب فعله عند دفن الميت.. الإفتاء تحذر: هذا الفعل حرام شراعا

القرآن

باحث بمرصد الأزهر: القرآن مدرسة متكاملة في ترشيد القوة وتحقيق العدل

بالصور

طريقة عمل المسقعة.. وصفة مصرية شعبية سهلة وطعم لا يُقاوم

طريقة عمل المسقعة الأرديحي | وصفة مصرية شعبية بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم
طريقة عمل المسقعة الأرديحي | وصفة مصرية شعبية بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم
طريقة عمل المسقعة الأرديحي | وصفة مصرية شعبية بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم

10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز

الجنزبيل
الجنزبيل
الجنزبيل

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة
برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة
برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد