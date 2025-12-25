ضحية المستريح.. إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في واقعة مقتل مزارع بأسوان

أحالت دائرة محكمة جنايات أسوان أوراق 8 متهمين لفضيلة مفتي الجمهورية، بعد اقتحامهم منزل مزارع بقرية الغنيمية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وقتلهم المزارع في حوش منزله، إضافة إلى اعتدائهم على أسرته.

وتعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر من عام 2022، عندما نجح رجال شرطة مركز إدفو في القبض على 8 أشخاص بتهم قتل مزارع والاعتداء على أسرته في قرية الغنيمية.

احالة

وبدأت الواقعة عندما تسلل 8 أشخاص ملثمين في وقت الفجر إلى منزل المزارع، حيث قاموا بالاعتداء على أسرته، وعندما حاول المزارع الدفاع عنهم، أطلقوا عليه أعيرة نارية أمام أسرته، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وبحسب التحقيقات، تبين أن السبب وراء الهجوم هو أن نجلته تزوجت من شخص كان يؤجر منزله لابن عمه، الذي كان يعمل مع "المستريح"، ما دفع المتهمين للهجوم على المزارع وقتله.