وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي في نسختها السادسة، والذي أقيم مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر الجاري، وسط حضور رسمي ورياضي واسع يمثل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأقيم الحفل في أجواء احتفالية مبهرة جسدت روح الوحدة والتنوع الثقافي بين الدول المشاركة، حيث تضمن عروضًا فنية ورياضية عكست قيم السلام والتآخي التي تحملها الدورة تحت شعارها «أمة واحدة».

وحضر الافتتاح إلى جانب وزير الشباب والرياضة المصري كل من الدكتورة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية والمصرية، والسيد مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية “الأنوكا”، وعدد من رؤساء اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية العربية والإسلامية، ومسؤولي المنظمات الرياضية الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي في تصريحات له عقب الافتتاح، أن مصر تحرص دائمًا على المشاركة الفاعلة في جميع المحافل الرياضية القارية والدولية، وخاصة تلك التي تسهم في تعزيز روابط الأخوة والتعاون بين الدول الإسلامية، مشيرًا إلى أن الرياضة أصبحت أحد أهم أدوات القوة الناعمة في تقريب الشعوب، وترسيخ مبادئ التسامح والتفاهم المشترك.

وأضاف الوزير أن دورة ألعاب التضامن الإسلامي تعد منصّة مهمة لإبراز القدرات التنظيمية والرياضية للدول المشاركة، مؤكدًا أن المشاركة المصرية تأتي امتدادًا لدور مصر الريادي في دعم برامج الشباب والرياضة على المستوى العربي والإسلامي، ومواصلة التعاون المثمر مع وزارة الرياضة السعودية ومنظمة التضامن الإسلامي الرياضي.

وأوضح الوزير أن دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة يعد ركيزة أساسية في بناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة في مختلف المحافل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مكانتها الرياضية إقليميًا ودوليًا، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تهانيه للمملكة العربية السعودية على النجاح الباهر في تنظيم حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي، مشيدًا بحسن التنظيم وروعة العروض التي أبرزت الوجه المشرق للمملكة، مؤكدًا أن استضافة الرياض لهذا الحدث الرياضي الكبير تعكس ما تشهده من نهضة رياضية شاملة ورؤية طموحة نحو المستقبل.

كما دعا وزير الشباب والرياضة إلى مواصلة التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات الرياضة والشباب، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم البطولات المشتركة، بما يسهم في تعزيز روح التضامن والوحدة، وترسيخ القيم الإيجابية بين شباب الأمة الإسلامية.

وتشارك مصر ببعثة تضم 81 لاعبًا ولاعبة يمثلون 12 اتحادًا رياضيًا، من بينهم لاعبتان من اللجنة البارالمبية المصرية، وتتنافس البعثة في عدد من الرياضات من بينها ألعاب القوى، السباحة، المصارعة، رفع الأثقال، الجودو، السلاح، التايكوندو، كرة الطاولة، الفروسية، والرياضات الإلكترونية.

وتشهد النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي مشاركة أكثر من 3000 رياضي من 57 دولة، يتنافسون في 23 رياضة متنوعة، منها رياضتان بارالمبيتان، وتُقام منافساتها في خمسة مواقع رئيسية هي: مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بوليفارد الرياض سيتي، الجنادرية، والمسار الرياضي.