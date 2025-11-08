قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إمام عاشور يكشف أسرار مسيرته مع الأهلي ويعود بعد التعافي الكامل
طيران الاحتلال يشن غارات جوية على شر خان يونس جنوب غزة
وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز
محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره الشرير في مسلسل شاهد قبل الحذف
أسرار استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح 4 أسباب لقبوله بسرعة
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

رباب الهواري

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي في نسختها السادسة، والذي أقيم مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر الجاري، وسط حضور رسمي ورياضي واسع يمثل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأقيم الحفل في أجواء احتفالية مبهرة جسدت روح الوحدة والتنوع الثقافي بين الدول المشاركة، حيث تضمن عروضًا فنية ورياضية عكست قيم السلام والتآخي التي تحملها الدورة تحت شعارها «أمة واحدة».

وحضر الافتتاح إلى جانب وزير الشباب والرياضة المصري كل من الدكتورة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية والمصرية، والسيد مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية “الأنوكا”، وعدد من رؤساء اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية العربية والإسلامية، ومسؤولي المنظمات الرياضية الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي في تصريحات له عقب الافتتاح، أن مصر تحرص دائمًا على المشاركة الفاعلة في جميع المحافل الرياضية القارية والدولية، وخاصة تلك التي تسهم في تعزيز روابط الأخوة والتعاون بين الدول الإسلامية، مشيرًا إلى أن الرياضة أصبحت أحد أهم أدوات القوة الناعمة في تقريب الشعوب، وترسيخ مبادئ التسامح والتفاهم المشترك.

وأضاف الوزير أن دورة ألعاب التضامن الإسلامي تعد منصّة مهمة لإبراز القدرات التنظيمية والرياضية للدول المشاركة، مؤكدًا أن المشاركة المصرية تأتي امتدادًا لدور مصر الريادي في دعم برامج الشباب والرياضة على المستوى العربي والإسلامي، ومواصلة التعاون المثمر مع وزارة الرياضة السعودية ومنظمة التضامن الإسلامي الرياضي.

وأوضح الوزير أن دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة يعد ركيزة أساسية في بناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة في مختلف المحافل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مكانتها الرياضية إقليميًا ودوليًا، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تهانيه للمملكة العربية السعودية على النجاح الباهر في تنظيم حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي، مشيدًا بحسن التنظيم وروعة العروض التي أبرزت الوجه المشرق للمملكة، مؤكدًا أن استضافة الرياض لهذا الحدث الرياضي الكبير تعكس ما تشهده من نهضة رياضية شاملة ورؤية طموحة نحو المستقبل.

كما دعا وزير الشباب والرياضة إلى مواصلة التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات الرياضة والشباب، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم البطولات المشتركة، بما يسهم في تعزيز روح التضامن والوحدة، وترسيخ القيم الإيجابية بين شباب الأمة الإسلامية.

وتشارك مصر ببعثة تضم 81 لاعبًا ولاعبة يمثلون 12 اتحادًا رياضيًا، من بينهم لاعبتان من اللجنة البارالمبية المصرية، وتتنافس البعثة في عدد من الرياضات من بينها ألعاب القوى، السباحة، المصارعة، رفع الأثقال، الجودو، السلاح، التايكوندو، كرة الطاولة، الفروسية، والرياضات الإلكترونية.

وتشهد النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي مشاركة أكثر من 3000 رياضي من 57 دولة، يتنافسون في 23 رياضة متنوعة، منها رياضتان بارالمبيتان، وتُقام منافساتها في خمسة مواقع رئيسية هي: مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بوليفارد الرياض سيتي، الجنادرية، والمسار الرياضي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

