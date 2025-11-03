وزير الشباب والرياضة يلتقي أبطال رفع الأثقال لبحث سبل دعمهم وتطوير برامج الإعداد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، لقاءً موسعًا مع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لرفع الأثقال والأجهزة الفنية، بحضور السيد/ محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وذلك لمناقشة آليات رعاية ودعم اللاعبين خلال المرحلة المقبلة استعداداً للبطولات القارية والعالمية.

تناول اللقاء سبل تعزيز برامج الرعاية الطبية وعقود الدعم والرعاية التجارية للاعبين، إلى جانب بحث متطلبات العلاج الطبي والبرامج الغذائية المتخصصة التي تساهم في رفع الكفاءة البدنية والفنية لأبطال اللعبة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغاً برياضة رفع الأثقال، باعتبارها من الألعاب التي لطالما حققت لمصر إنجازات عالمية وأوليمبية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لبرامج الإعداد الخاصة بأبطال اللعبة، وتوفير كافة المتطلبات الفنية والطبية اللازمة لتطوير الأداء، بما في ذلك برامج التغذية المتخصصة، والتأهيل البدني، والأدوات التدريبية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة اللاعبين وتحسين جاهزيتهم للمنافسات الدولية.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس أن اللجنة الأوليمبية المصرية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية لتوفير أفضل ظروف الإعداد للرياضيين، مشدداً على أهمية استمرار الدعم والمتابعة الدقيقة لكل ما يخص تطوير المنظومة الفنية والطبية في الاتحادات.

كما أعرب الدكتور محمد عبدالمقصود عن تقديره الكبير لاهتمام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بأبطال رفع الأثقال، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل دافعاً قوياً لمواصلة الإنجازات، ورفع علم مصر في مختلف البطولات الدولية.