قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
تجار مخدرات.. القبض على 8 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه
6 سيدات وشخصان.. الداخلية تداهم نادياً صحياً للأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد
بوتين يعلن عن سلاح نووي مدمر وهو يشرب الشاي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي مدير المكتب الإقليمي الإفريقي لمكافحة المنشطات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
يسري غازي

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رودني سويجلار، مدير المكتب الإقليمي الإفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بحضور الدكتور حازم. خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وإيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة، وقيادات الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،  رودني سويجلار، مدير المكتب الإقليمي الإفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة باستضافة الملتقى الإفريقي الأول لمكافحة المنشطات، والمقرر إقامته في أبريل 2026 بجمهورية مصر العربية.

ويُعد الملتقي الإفريقي الأول لمكافحة المنشطات حدثًا قاريًا هامًا يجمع ممثلي منظمات مكافحة المنشطات الوطنية الإفريقية وعددًا من الخبراء الدوليين، بهدف تطوير برامج مكافحة المنشطات وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في هذا المجال بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ورودني سويجلار، مدير المكتب الإقليمي الإفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وخلال اللقاء، الذي جمع بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والسيد رودني سويجلار، مدير المكتب الإقليمي الإفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تم توقيع مذكرة إبداء الرغبة في استضافة الملتقى الإفريقي الأول لمكافحة المنشطات، بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من جانب، والمكتب الإقليمي الإفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من جانب آخر، بما يعكس التزام مصر الجاد باستضافة وتنظيم هذا الحدث القاري الكبير على أعلى مستوى.

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعم الدولة المصرية الكامل لاستضافة الملتقى الإقليمي الإفريقي الأول، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يأتي تتويجًا للدور الريادي لمصر في مجال مكافحة المنشطات على المستويين الإفريقي والدولي، وحرصها على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الرياضة.

من جانبه، أعرب رودني سويجلار عن تقديره العميق لجهود مصر ممثلة في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مشيدًا بالتطور الملحوظ في منظومة مكافحة المنشطات المصرية، وبالاستعدادات التنظيمية المتميزة التي تؤكد قدرة مصر على إنجاح هذا الحدث القاري الهام.

وزير الشباب والرياضة وكالة مكافحة المنشطات أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ترشيحاتنا

الزهايمر

الدراسات الجينية مفتاح علاج آلزهايمر.. تفاصيل

الصدفية

مش مجرد مشاكل جلدية.. احذر مضاعفات مرض الصدفية

السكرى

لمرضى السكري.. جوارب ذكية تنشط الأعصاب وتحمى القدم

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد