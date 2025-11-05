وزير الشباب والرياضة يلتقي الوفد السعودي في مجال العمل التطوعي

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفد الشباب السعودي المشارك في برنامج تبادل الخبرات في مجال العمل التطوعي والقطاع غير الربحي، والذي يُنظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، ضمن جهود دعم علاقات التعاون الشبابي بين البلدين الشقيقين وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات العمل التطوعي.

وتكون الوفد الذكري يترأسه السيد عبد الله الشمري من ١٤ مشارك بينهم السيد عبد الله بن سعد الدويس ، إداري الوفد، والسيدة رنيم بنت ابراهيم العقيلي ، ممثلة الشئون الدولية ، والسيدة لطيفة بنت سعد بن عرفج ادارية الوفد وعدد من المتطوعين من الشباب المملكة العربية السعودية، يهدف البرنامج إلى تبادل ونقل المعرفة في مجالات الأعمال التطوعية وبرامج القطاع غير الربحي، ونشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب، إلى جانب المشاركة في البرامج والأنشطة التطوعية، والاطلاع على أفضل الممارسات الحديثة في مجال الابتكار الاجتماعي وإدارة المبادرات المجتمعية. كما يتضمن البرنامج ورش عمل وزيارات ميدانية لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في القطاع التطوعي بمصر.

وتشمل محاور المبادرة التدريب والتأهيل في مهارات التطوع بين البلدين، وتنفيذ مجموعة من ورش العمل المشتركة لتبادل الخبرات والتعرف على أنشطة القطاع غير الربحي، بمشاركة شباب من الفئة العمرية 22 إلى 37 عاماً. وتستمر فعاليات المبادرة لمدة 8 أيام تشمل فترتي الوصول والمغادرة، خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر 2025.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أن هذا البرنامج يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتكامل المستمر بينهما في المجالات الشبابية والرياضية والاجتماعية، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات في مجال العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الشباب وتعزيز وعيهم بقيمة العطاء والمشاركة المجتمعية.

وأضاف الوزير أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بملف العمل التطوعي والشبابي ضمن استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، وتعمل على توفير بيئة داعمة تُمكن الشباب من الإبداع والمبادرة والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً استمرار التعاون المثمر مع الجانب السعودي في تنفيذ برامج نوعية تخدم شباب البلدين.