قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي الوفد السعودي في مجال العمل التطوعي

وزير الشباب والرياضة يلتقي وفد سعودي
وزير الشباب والرياضة يلتقي وفد سعودي

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفد الشباب السعودي المشارك في برنامج تبادل الخبرات في مجال العمل التطوعي والقطاع غير الربحي، والذي يُنظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، ضمن جهود دعم علاقات التعاون الشبابي بين البلدين الشقيقين وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات العمل التطوعي.

وتكون الوفد الذكري يترأسه السيد عبد الله الشمري من ١٤ مشارك بينهم السيد عبد الله بن سعد الدويس ، إداري الوفد، والسيدة رنيم بنت ابراهيم العقيلي ، ممثلة الشئون الدولية ، والسيدة لطيفة بنت سعد بن عرفج ادارية الوفد وعدد من المتطوعين من الشباب المملكة العربية السعودية، يهدف البرنامج إلى تبادل ونقل المعرفة في مجالات الأعمال التطوعية وبرامج القطاع غير الربحي، ونشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب، إلى جانب المشاركة في البرامج والأنشطة التطوعية، والاطلاع على أفضل الممارسات الحديثة في مجال الابتكار الاجتماعي وإدارة المبادرات المجتمعية. كما يتضمن البرنامج ورش عمل وزيارات ميدانية لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في القطاع التطوعي بمصر.

وتشمل محاور المبادرة التدريب والتأهيل في مهارات التطوع بين البلدين، وتنفيذ مجموعة من ورش العمل المشتركة لتبادل الخبرات والتعرف على أنشطة القطاع غير الربحي، بمشاركة شباب من الفئة العمرية 22 إلى 37 عاماً. وتستمر فعاليات المبادرة لمدة 8 أيام تشمل فترتي الوصول والمغادرة، خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر 2025.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أن هذا البرنامج يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتكامل المستمر بينهما في المجالات الشبابية والرياضية والاجتماعية، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات في مجال العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الشباب وتعزيز وعيهم بقيمة العطاء والمشاركة المجتمعية.

وأضاف الوزير أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بملف العمل التطوعي والشبابي ضمن استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، وتعمل على توفير بيئة داعمة تُمكن الشباب من الإبداع والمبادرة والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً استمرار التعاون المثمر مع الجانب السعودي في تنفيذ برامج نوعية تخدم شباب البلدين.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب السعودي المملكة العربية السعودية عبد الله الشمري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

ترشيحاتنا

هدير عبد الرازق

لتنفيذ حكم حبس سنة.. التحفظ على هدير عبد الرازق وترحيلها لـ سجن النساء

هيئة المحكمة

لإخفاء الفضيحة.. المؤبد لـ عامل حاول إنهاء حياة أبنه من شقيقته بسوهاج

المتهم

القبض على لص سرق محتويات محل بكفر الشيخ

بالصور

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد