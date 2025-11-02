وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب ناشئي اليد بعد التتويج وصيفًا للعالم بالمغرب

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمطار القاهرة الدولى، بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين عقب عودتهم من المغرب بعد التتويج بالمركز الثاني في بطولة العالم تحت 17 عامًا، إثر مباراة قوية ومثيرة أمام المنتخب الألماني، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل قبل أن تُحسم في الوقت الإضافي لصالح المنتخب الألماني، ليُتوَّج المنتخب المصري وصيفًا للعالم بعد أداء بطولي ومشوار حافل بالانتصارات والعروض القوية التي نالت إعجاب المتابعين والخبراء في كرة اليد على مستوى العالم.

وخلال الاستقبال، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تهانيه وتقديره للمنتخب الوطني من لاعبين وجهاز فني وإداري، مثمنًا روح الإصرار والعزيمة التي تحلوا بها، والتي تعكس ما وصلت إليه الرياضة المصرية من تقدم وتطور في ظل الدعم غير المسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين، مؤكدًا أن هذا الجيل الواعد من ناشئي اليد يُعد امتدادًا لمسيرة الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما قدمه المنتخب الوطني للناشئين في البطولة يؤكد قوة منظومة كرة اليد المصرية، والتي أصبحت نموذجًا يحتذى به في التخطيط والإعداد، مشيدًا بجهود الاتحاد المصري لكرة اليد، والجهاز الفني بقيادة المدربين الوطنيين الذين استطاعوا صناعة فريق قادر على المنافسة في كبرى البطولات العالمية.

كما وجه الوزير الشكر لأسر اللاعبين وأنديتهم التي ساهمت في إعداد هذا الجيل المميز، مؤكدًا أن التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، والاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية، وصقل المواهب الشابة، كلها عوامل أساسية وراء استمرار النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية.

ويأتي هذا الإنجاز الرياضي الكبير في اليوم ذاته الذي شهد افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة ورؤساء الدول، في حدث عالمي أبهر العالم بعظمة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد، لتجتمع في يوم واحد أمجاد الماضي وإنجازات الحاضر وآمال المستقبل في مشهد يعكس روح مصر المتجددة التي تجمع بين الأصالة والتقدم، وتواصل كتابة صفحات مضيئة في تاريخها الحديث.