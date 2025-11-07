الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم

تعادل منتخب مصر مع منافسه فنزويلا بنتيجة 1-1 في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر للناشئين تحت 17 سنة.

وشهدت المباراة طرد محمد حماد لاعب منتخب مصر إثر تدخل خطير على لاعب فنزويلا في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وكانت الدقائق الأخيرة بعد طرد حماد خطيرة على منتخب مصر لولا تصديات الحارس عمر عبدالعزيز لكانت النتيجة مختلفة.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 54 من عمر المباراة عن طريق رأسية مميزة من حمزة عبدالكريم بعد عرضية متقنة.

وسجل منتخب فنزويلا هدف التقدم على مصر في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية حولها لاعب فنزويلا ماركوس ميتان برأسه في الشباك.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العالم :

1- منتخب مصر : 4 نقاط

2- منتخب فنزويلا : 4 نقاط

3- انجلترا :3 نقاط

4- هايتي بدون نقاط

وخلال الشوط الأول استحوذ فريق فنزويلا على الكرة بنسبة وصلت لـ 58% مقابل 42% لمنتخب مصر.

ويعتمد منتخب مصر على التحولات الهجومية وكان قريبا في أكثر من فرصة لتسجيل هدف لكن لم يستطع المهاجمين استغلالها.

سدد منتخب فنزويلا 10 تسديدات مقابل 4 فقط لمنتخب مصر بدون أي تهديد على مرمى المنافس.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منافسه هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من الدور الأول.

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، تشكيلته لمواجهة فنزويلا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول بكأس العالم بقطر.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام فنزويلا، كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز.

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي.

الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية.

الهجوم: عبدالعزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم.

جدير بالذكر أن منتخب إنجلترا اكتسح نظيره هايتي، بنتيجة 8-1 ضمن منافسات نفس الجولة.

بهذه النتيجة يحتل الفراعنة المركز الأول بأربع نقاط بفارق الأهداف عن فنزويلا صاحب ال4 نقاط في جدول ترتيب المجموعة ويكون منتخب انجلترا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.