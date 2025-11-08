طيران الاحتلال يشن غارات جوية على شر خان يونس جنوب غزة



شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات جوية إسرائيلية على شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال إقتحمت محيط مخيم الأمعري بمدينة البيرة وتطلق قنابل صوتية

فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق ؛ صرح رئيس أركان جيش الاحتلال، اللواء إيال زامير، خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينت) بأنّه «لا مفاوضات مع الإرهابيين المحتجزين في رفح: إما الاستسلام أو القضاء عليهم».

وأضاف أنّه في حال استسلامهم سيُحتجزون لعمليات تحقيق، مشيراً بشكل ساخر إلى أنهم «سيُقادون بملابسهم الداخلية إلى حقل في اليمن للتحقيق معهم».

وأوصى بعدم الانتقال إلى أي مرحلة لاحقة من أي اتفاق قبل عودة جميع المختطفين، وعدم السماح ببدء إعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاحه.