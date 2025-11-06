جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري

وجه جيش الاحتلال، إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن اتصالات ترد إلى مواطني عدد من قرى الجنوب بعد البيان التحذيري الصادر من جيش الاحتلال قبل عزمه شن غارات جوية على عدد من المواقع التابعة لحزب الله.



وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن المواطنين في منطقة صور تلقوا اتصالات هاتفية من العدو الاسرائيلي في الوقت الذي لا تزال المسيرات تحلق فوق بلدة طيردبا والعباسية والجوار.