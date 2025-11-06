بعد التحذير.. اتصالات إسرائيلية بسكان جنوب لبنان.. ماذا يحدث؟

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن اتصالات ترد إلى مواطني عدد من قرى الجنوب بعد البيان التحذيري الصادر من جيش الاحتلال قبل عزمه شن غارات جوية على عدد من المواقع التابعة لحزب الله.

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن المواطنين في منطقة صور تلقوا اتصالات هاتفية من العدو الاسرائيلي في الوقت الذي لا تزال المسيرات تحلق فوق بلدة طيردبا والعباسية والجوار.

وأضافت الوكالة اللبنانية أن فرق الدفاع المدني وشرطة البلديات عملت على منع السيارات من التوجه الى بلدة طيردبا منعا لتعرضهم لخطر الاستهداف عند مداخل البلدة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان، حيث يعتزم شن هجوم على مواقع تابعة لحزب الله.

وقال أدرعي في بيان نشره على موقع "فيسبوك": "سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".