مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
أخبار العالم

غرامة 3200 دولار.. المالديف أول دولة في العالم تحظر التدخين

قسم الخارجي

بدأت جزر المالديف بتطبيق حظر التدخين على أي شخص وُلد بعد يناير 2007، لتصبح بذلك الدولة الوحيدة التي تفرض حظرًا على التبغ لجميع الأجيال، وفقًا لوزارة الصحة.

حظر التدخين في المالديف

وأعلنت وزارة الصحة في المالديف أن هذه الخطوة، التي أطلقها الرئيس محمد معزو في وقت سابق من هذا العام ودخلت حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، "ستحمي الصحة العامة وتشجع على جيل خالٍ من التبغ"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضافت: "بموجب هذا القرار الجديد، يُحظر على الأفراد المولودين في الأول من يناير 2007 أو بعده شراء أو استخدام أو بيع منتجات التبغ داخل جزر المالديف".

ويُطبق الحظر على جميع أنواع التبغ، ويُطلب من تجار التجزئة التحقق من العمر قبل البيع".

ويُطبق هذا الإجراء أيضًا على زوار المالديف التي تضم 1191 جزيرة مرجانية صغيرة متناثرة على بُعد حوالي 800 كيلومتر (500 ميل) عبر خط الاستواء، وتشتهر بسياحتها الفاخرة.

أعلنت المالديف أنها تُبقي أيضًا على حظر شامل على استيراد وبيع وتوزيع وحيازة واستخدام السجائر الإلكترونية ومنتجات التبخير، يسري على جميع الأفراد بغض النظر عن أعمارهم.

 غرامة على المدخنين في المالديف              

يُغرّم بيع منتجات التبغ لمن هم دون السن القانونية 50,000 روفيا (3,200 دولار)، بينما يُغرّم استخدام أجهزة التبخير 5,000 روفيا (320 دولارًا).

لا يزال حظر مماثل مُقترح في المملكة المتحدة، يُطبّق على جيل كامل، قيد الدراسة التشريعية، بينما ألغته نيوزيلندا - أول دولة تُسنّ قانونًا كهذا ضد التدخين - في نوفمبر 2023، بعد أقل من عام من إصداره.

