وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
وزير المالية: الشراكة الاستثمارية مع قطر في علم الروم إضافة قوية للاقتصاد
بعد التحذير.. اتصالات إسرائيلية بسكان جنوب لبنان.. ماذا يحدث؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أدرعي يحذر سكان الجنوب اللبناني: ابتعدوا عن مواقع حزب الله فورا

ناصر السيد

أصدر المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان، حيث يعتزم شن هجوما على مواقع تابعة لحزب الله.

تحذير إسرائيلي لجنوب لبنان

وقال أدرعي في بيان نشره على موقع "فيسبوك": "سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

وأضاف المتحدث بإسم جيش الاحتلال " نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتيْن: الطيبة، طير دبا، أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

تحليق إسرائيلي مكثف في أجواء لبنان

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن قرى جنوب لبنان تشهد تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسيّر والاستطلاعي، وتحديدا في قرى قضاء صور.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاحه الجوي أغار على عناصر تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان. 

ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" عن الجيش قوله في بيان مقتضب إن العناصر تم استهدافها بينما كانت تعمل في بنية تحتية تابعة للحزب. 

وزعم المتحدث أن البنية كانت تُستخدم لإنتاج معدات في إطار إعادة تأهيل البنى التحتية التي تعرضت للهجوم والتدمير خلال الحرب. 

إنذار إسرائيلي عاجل سكان جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حزب الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

