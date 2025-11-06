أدرعي يحذر سكان الجنوب اللبناني: ابتعدوا عن مواقع حزب الله فورا

أصدر المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان، حيث يعتزم شن هجوما على مواقع تابعة لحزب الله.

تحذير إسرائيلي لجنوب لبنان

وقال أدرعي في بيان نشره على موقع "فيسبوك": "سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

وأضاف المتحدث بإسم جيش الاحتلال " نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتيْن: الطيبة، طير دبا، أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

تحليق إسرائيلي مكثف في أجواء لبنان

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن قرى جنوب لبنان تشهد تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسيّر والاستطلاعي، وتحديدا في قرى قضاء صور.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاحه الجوي أغار على عناصر تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان.

ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" عن الجيش قوله في بيان مقتضب إن العناصر تم استهدافها بينما كانت تعمل في بنية تحتية تابعة للحزب.

وزعم المتحدث أن البنية كانت تُستخدم لإنتاج معدات في إطار إعادة تأهيل البنى التحتية التي تعرضت للهجوم والتدمير خلال الحرب.