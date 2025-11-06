كشفت القناة 12، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتدخل عسكري في لبنان، مشيرة إلى أن هناك "خططا جاهزة بالفعل"، وفقا لما أذاعته فضائية “سكاي نيوز عربية” فى نبأ عاجل.

وقال المصدر: "الجيش الإسرائيلي يستعد لتدخل عسكري في لبنان بهدف إضعاف حزب الله، ودفعه والحكومة اللبنانية إلى توقيع اتفاقية مستقرة مع إسرائيل".

وأضاف: "يستعد الجيش لاحتمال إجباره على المشاركة في القتال قريبا".

وصرح مسؤولون إسرائيليون كبار قبل اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​المصغر: "هناك خطط جاهزة بالفعل".

وأوضحوا: "لن يُسمح لحزب الله بتعزيز قوته، ولن يعود إلى ما كان عليه في 6 أكتوبر. سنزيد هجماتنا ونعود إلى القتال إذا لزم الأمر".

وأبرزت القناة 12 أنه "من المتوقع أن تبلغ التوترات ذروتها خلال شهر تقريبا".