استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025

تواصل البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية حول العالم استعداداتها لاستقبال المواطنين المصريين يومي ٧ و٨ نوفمبر (للمرحلة الأولى) و٢١ و٢٢ نوفمبر (للمرحلة الثانية) للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على ضمان مشاركة فعالة للمصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية.

وقد تم تجهيز ١٣٩ لجنة انتخابية فرعية في ١١٧ دولة حول العالم، وتم توفير جميع التسهيلات اللازمة داخل اللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية بالخارج، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة، كما تم اعداد غرفة عمليات بمقر وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، كلف د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بتولي التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإدارة ملف الانتخابات في الخارج، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية خلال الفترة الماضية مع مسئولي الهيئة بمشاركة السفراء رؤساء البعثات المصرية بالخارج، الذين يشرفون على اللجان الانتخابية الفرعية بالخارج، تم خلالها استعراض الإجراءات التنظيمية لتصويت المصريين في الخارج، وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.