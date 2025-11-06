رئيس الوزراء البلجيكي يبدي استعداده للاستقالة بحلول عيد الميلاد لهذا السبب

أبدى رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر استعداده للاستقالة بحلول عيد الميلاد في حال فشل الحكومة في الاتفاق على ميزانية 2026 بحسب ما ذكرت قناة VRT البلجيكية.



وتعيش بلجيكا أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة تهدد استقرار الائتلاف الحكومي .



ويواجه رئيس الوزراء ضغوطًا متزايدة بعد فشل فرق التفاوض الوزارية في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية 2026، والتي تتطلب توفير نحو عشرة مليارات يورو بحلول عام 2030 تماشيًا مع التزامات بلجيكا الأوروبية.

وفي سياق أخر ، أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية أن مجلس الأمن القومي بحث تفعيل المادة 4 من ميثاق الناتو، وذلك بعد رصد مسيرات فوق مطارات بالبلاد.

يشار إلى أن المادة 4 من ميثاق الناتو تسمح لأي دولة عضو بطلب التشاور مع الحلفاء إذا شعرت أن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها مُعرّض للخطر.

كما تنص المادة على أن "تتشاور الأطراف معًا عندما يرى أي منها أن السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الأطراف معرض للتهديد".