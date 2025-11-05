بلجيكا تبحث تفعيل المادة 4 من ميثاق الناتو

أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية أن مجلس الأمن القومي سيبحث تفعيل المادة 4 من ميثاق الناتو، وذلك بعد رصد مسيرات فوق مطارات بالبلاد.

يشار إلى أن المادة 4 من ميثاق الناتو تسمح لأي دولة عضو بطلب التشاور مع الحلفاء إذا شعرت أن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها مُعرّض للخطر.

كما تنص المادة على أن "تتشاور الأطراف معًا عندما يرى أي منها أن السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الأطراف معرض للتهديد".

وفي وقت سابق، أفاد مكتب وزير الدفاع البلجيكي، بأنه تم رصد 15 طائرة مسيرة فجر الجمعة فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج.

كما صرح وزير دفاع بلجيكا بأنه يتم التحقيق في تحليق مسيرات فوق منطقة عسكرية قرب الحدود الألمانية.

ونقلت قناة “في آر تي” عن وزير الدفاع البلجيكي قوله: “المسيرات التي رصدناها قد تكون مرتبطة بروسيا كتهديد هجين لإثارة الاضطرابات”.

وأضاف الوزير البلجيكي، أنه لا يوجد حاليا أي دليل ملموس على علاقة المسيرات بموسكو ونحقق في الأمر.

في سياق آخر، أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو استدعاء السفير الإسرائيلي بعد اعتراض إسرائيل لسفن "أسطول الصمود" المتجهة إلى غزة وعلى متنها مساعدات إنسانية ومئات النشطاء.

كما أكد بريفو وجود 7 مواطنين بلجيكيين بين المحتجزين الذين اقتيدوا إلى ميناء أسدود، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على توفير المساعدة القنصلية لهم وتأمين عودتهم سريعاً.

كما شدد الوزير على أن ما جرى "مصدر قلق بالغ"، محذراً إسرائيل من محاولة تصوير النشطاء البلجيكيين كإرهابيين، داعياً المشاركين في سفينة "مادلين" إلى توخي الحذر.