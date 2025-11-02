قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد غنيم: نتوقع زيارة 6 إلى 7 ملايين سائح سنويا بعد افتتاح المتحف الكبير
مدرب المصري البورسعيدي: الجوانب التكتيكية غلبت على مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
خالد الغندور: محمد صبحي جاهز لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري
رئيس الوزراء اليوناني: المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار
مكتبة الإسكندرية: نقدم خدمة تعليم اللغة الهيروغليفية مجانا في مركز الخطوط
عمرو أديب: المتحف المصري.. مشروع دولة ومستقبل أجيال وإنجاز كبير
مدير ترميم ونقل الآثار: مجموعة توت عنخ آمون تحتوي على 5951 قطعة
موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري
بعد تعادل الأهلي مع المصري.. شوبير يؤكد على صعوبة الموسم
أخبار البلد

ملك بلجيكا يزور منطقتي سقارة وأبوصير الأثريتين .. صور

ملك بلجيكا في زيارة خاصة لـ سقارة وأبوصير
ملك بلجيكا في زيارة خاصة لـ سقارة وأبوصير
محمد الاسكندرانى

زار الملك فيليب ملك بلجيكا اليوم منطقتي سقارة وأبوصير الأثريتين، بمرافقة السفير بارت دى جروف سفير بلجيكا بالقاهرة وذلك للتعرف عن قرب على بعض من أهم المعالم الأثرية الفريدة التي تزخر بها مصر.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها ملك بلجيكا إلى مصر للمشاركة في حضور الاحتفال بالافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير والذي جرى مساء أمس.

ملك بلجيكا في سقارة 


بدأت الزيارة بمنطقة سقارة الأثرية حيث اصطحبه الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في جولة بالمنطقة شملت مقبرتي “ميريروكا” و”قاجمني” بجبانة سقارة الأثرية.

 أبدى الملك إعجاباً شديدًا بالنقوش الملوّنة المحفوظة بحالة رائعة والتي تُجسّد تفاصيل الحياة اليومية والعادات والتقاليد للمصري القديم، مؤكّدًا إعجابه بما تعكسه من حرفية فنية رفيعة ودقة توثيقية تميز بها الفن المصري القديم.

وعقب ذلك، توجه إلى منطقة أبوصير الأثرية لزيارة أهرامات ملوك الأسرة الخامسة المعروفة بـأهرامات ملوك الشمس، حيث استمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد إسماعيل خالد حول فلسفة بناء هذه الأهرامات، وأبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة بالمنطقة وفي مقدمتها الكشف لأول مرة عن سلسلة من المخازن داخل هرم الملك ساحورع، ما يساهم في كشف أهم ملامح الهندسة المعمارية الجنائزية لهذا الملك الذي يعد ثاني ملوك الأسرة الخامسة (2400 ق.م) وأول من اتخذ أبو صير موقعًا لمجموعته الجنائزية.

وقد أعرب الملك عن تقديره العميق لما شاهده من عظمة وإبداع آثار مصر، مؤكّدًا على أن هذه الزيارة عمّقت ارتباطه بالحضارة المصرية، كما أبدى سعادته البالغة بتجربته، ووعد بـزيارة أخرى إلى مصر قريبًا لاستكمال جولته في منطقة سقارة وأبو صير ومشاهدة المزيد من معالمهما الفريدة التي لم يتمكن من زيارتها خلال هذه الزيارة القصيرة.


 

