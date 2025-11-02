قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشاب يعمل إيه لو بنت لبسها مش كويس؟.. داعية إسلامية تكشف
وزير البترول يدعو شيفرون الأمريكية للتوسع في استثمارات البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر
شهادة معتمدة في البرمجة والذكاء الاصطناعي.. نتائج إيجابية لزيارة وزير التعليم لليابان
وزير الدفاع الباكستاني: حركة طالبان لا تمثل الشعب الأفغاني
زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع
عدة أخطاء .. التمرير وثنائي الزمالك خارج الخدمة بالشوط الأول بلقاء الطلائع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور

محمد الاسكندرانى

​استقبل عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، في زيارة لموقع حفائر مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث المشتركة مع المجلس الأعلي للآثار بجبانة الملك تتي بمنطقة سقارة الأثرية.

وقد جاءت هذه الزيارة لتسليط الضوء على أهمية الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

​رافَقَ الدكتور حواس الملك فيليب في جولة تفصيلية داخل موقع الحفائر، حيث قدم شرحًا وافيًا لأبرز الإكتشافات الهامة التي أنجزتها البعثة.

جاء ذلك بحضور السفير بارت دي غروف، سفير بلجيكا لدى مصر ووفد رفيع المستوي.

وأوضح الدكتور "حواس" للملك ان البعثة اكتشفت مقبرة ​ الأمير وسر إف رع ابن الملك وسر كاف أول ملوك الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، وذلك أثناء أعمال البعثة بمنطقة سقارة الأثرية بالإضافة إلى العديد من اللقى الأثرية الهامة من هذا العصر والعصور المتأخرة.

وكشف حواس للملك تفاصيل الكشف عن هرم الملكة نيت بالإضافة إلى المعبد الجنائزي الملحق به، والذي يُعد جزءًا من جبانة الدولة القديمة التي تم الكشف عنها في المنطقة.

وأوضح "حواس"، للملك أن البعثة عثرت ايضا داخل المقبرة ولأول مرة على تمثال للملك زوسر وزوجته وبناته العشرة حيث أثبتت الدراسات المبدئية أن هذه التماثيل كانت موجودة داخل غرفة بجوار هرم الملك زوسر المدرج وتم نقل هذه التماثيل إلى مقبرة الأمير "وسر إف رع" خلال العصور المتأخرة.

هذا بالإضافة إلى العثور على مائدة للقرابين من الجرانيت الأحمر قطرها 92 ونصف سم وتحمل نص يسجل قوائم القرابين، وداخل أحد حجرات المقبرة تم الكشف عن تمثال ضخم من الجرانيت الأسود بارتفاع 1.17 متر لرجل واقفاً علي صدره نقوش هيروغليفية تحمل اسم صاحبه وألقابه، ويبدو أن صاحب هذا التمثال يعود إلى "الدولة القديمة .

و​أبدى الملك فيليب إعجابه الشديد بعظمة الحضارة المصرية القديمة وبالجهود المبذولة من قبل البعثة المصرية للكشف عن المزيد من كنوزها.

وأكد الدكتور حواس أن هذه الزيارات الملكية والدولية تُعد أفضل دعاية للآثار المصرية وللأمن والاستقرار في مصر.

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للإنتصار المجيد

