زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رسالة قوية للعالم بأن مصر بلد آمن

قال العالم الأثري زاهي حواس، إن المتحف المصري الكبير سيحدث نقلة نوعية في قطاع السياحة المصرية.

وأضاف أن السياحة في مصر قبل افتتاح المتحف تختلف تمامًا عما ستكون عليه بعده، مشيرًا إلى أن المتحف يمثل رسالة قوية للعالم بأن مصر بلد آمن ومفتوح للزوار، ويجمع ثرواتها الحضارية في مكان واحد.

وأكد حواس خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن المتحف سيحفز على انتعاش اقتصادي وسياحي غير مسبوق، قائلاً: "المتحف بيقول للناس إن مصر خلاص عندها 42 ملكًا ورئيس جمهورية، والمكان آمن للزيارة، وما كانتش السياحة المصرية قبل كده بنفس القوة والثقة اللي هتتوافر دلوقتي".

الاستثمار في المتحف

وأشار إلى أن الاستثمار في المتحف سينعكس سريعًا على الاقتصاد، متوقعًا أن العائدات التي تم ضخها في بنائه ستعود خلال عامين، مؤكدًا أن هذا الصرح الحضاري سيضع مصر على خارطة السياحة العالمية بأعلى المستويات، ويعيد تعريف صورة البلاد في أعين السياح من جميع أنحاء العالم.