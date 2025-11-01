الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لحفظ الآثار بل شهادة على عبقرية الإنسان الذي شيد الأهرام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لحفظ الاثار بل شهادة على عبقرية الانسان الذي شيد الأهرام ونقش على الجدران سيرة الخلود .

وقال الرئيس السيسي في كلمته في افتتاح المتحف المصري الكبير، :" المتحف المصري الكبير شهادة تروي للأجيال قصة وطن ضرب بجذوره في عمق التاريخ الإنساني".

وتابع الرئيس السيسي:" هذا الإنجاز الذي نشهده بافتتاح اليوم جاء نتيجة تعاون دولي واسع مع عدد من الشركات والمؤسسات العالمية".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير .

ويشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.