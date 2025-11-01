افتتاح المتحف المصري الكبير.. الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قادة العالم

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مجمعة من ضيوف مصر الأعزاء خلال افتتاح المتحف المصري الكبير.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، منذ قليل، الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.

ويأتي هذا الافتتاح ليؤكد أن مصر الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، مستندة إلى إرثها الحضاري العريق الذي ألهم العالم على مدار آلاف السنين.