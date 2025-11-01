قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي ويؤكد: افتتاح المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
أ ش أ

تقدم محافظ القاهرة الدكتور ابراهيم صابر، بخالص التهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري العظيم الذي يعد هدية مصر للعالم أجمع وللحضارة الإنسانية، مؤكدًا أن مصر ستظل دائما منارة للتراث والثقافة والإبداع على مر العصور.
وأضاف محافظ القاهرة أن مصر اليوم تفتح أبواب التاريخ أمام العالم ليشهد على عظمة الحضارة المصرية وعبقرية الإنسان المصري القديم الذي لاتزال أسرار عبقريته تبهر العالم، وكذلك إصرار وإرادة الانسان المصري الحديث الذي حافظ على تراث الأجداد ويهديها للعالم اليوم في أكبر متحف على مستوى العالم يحتضن حضارة واحدة ويضم كنوزًا لا مثيل لها.
وأكد محافظ القاهرة أن العالم على موعد اليوم مع إنجاز إنساني عظيم يجسد جهود الدولة المصرية في الحفاظ على التراث الإنساني العريق وتعزيز قيمة الانتماء للوطن عبر الأجيال، ويستلهم مشاعر الفخر والقوة من الإنسان المصري القديم الذي قدم للعالم حضارة استثنائية لا تزال أسرارها تدهش العالم في مختلف الفنون والعلوم رغم ما توصل إليه الإنسان المعاصر اليوم من تقدمٍ تقنيٍّ وتكنولوجيٍّ مذهل.
وأوضح محافظ القاهرة أن مصر اليوم تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف شامخة وهي تنسج لوحة بديعة تندمج فيها إبداعات المصري القديم مع أنامل المصري المعاصر ليقف العالم كله احترامًا وتقديرًا للدولة المصرية العظيمة.
 

