افتتاح المتحف المصري الكبير .. أهالي دمياط يلتفون حول شاشات العرض بالميادين

التف الكثير من المواطنين بمختلف المناطق بدمياط، لمشاهدة افتتاح المتحف المصري الكبير ، وسط مظاهر من البهجة والفخر بهذا الحدث التاريخى الهام لافتتاح أكبر متحف أثرى فى العالم يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة بروح معاصرة.

تابعت المحافظة عن كثب كافة التجهيزات و الموقف خلال بث فاعليات الافتتاح داخل مراكز ومدن المحافظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

جاء ذلك مع إعلان الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن تجهيز شاشات عرض بالميادين والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة فى مقدمتهم ميدان الساعة بمدينة دمياط ، لإتاحة الفرصة للمواطنين لمشاهدة الافتتاح الاسطورى للمتحف المصرى الكبير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وملوك ورؤساء ووفود من عدد من دول العالم.