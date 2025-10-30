شاهد.. معرض الفنون «وجوه مصرية 2» بمكتبة مصر العامة بدمياط

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق فعاليات المعرض التصويري "وجوه مصرية 2" المقام بمكتبة مصر العامة بدمياط، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جامعة دمياط ومكتبة مصر العامة، بمشاركة طلاب قسم الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية، وذلك بحضور الدكتورة غادة الصياد، عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور طارق محمد عبد الحي، رئيس قسم الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط.

يضم المعرض مجموعة من اللوحات الزيتية والجرافيكية التي تجسد شخصيات مصرية تاريخية ومعاصرة تركت بصمة مؤثرة في المجتمع المصري، تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973.

ويعد المعرض أحد المخرجات التعليمية لمقرر "الطبيعة الحية" للعام الجامعي 2024 / 2025م، ويهدف إلى تنمية الحس الفني والإبداعي لدى طلاب الكلية، وتسليط الضوء على القيمة الجمالية والفكرية للشخصية المصرية عبر العصور، من خلال أعمال فنية تعكس روح الانتماء والفخر الوطني

وخلال تفقدها للمعرض، أشادت نائب المحافظ بمستوى اللوحات المعروضة وحرفية تنفيذها.

واقترحت على عميد كلية الفنون التطبيقية عمل تصور "هوية بصرية"، بحيث يكون معلمًا مميزًا يلتقط خلفه الزوار والمترددون على دمياط الصور، على أن يتم تقديم هذا التصور كمقترح للمحافظة لدراسة تنفيذه، ما يعكس قدرة الفن المصري علي الابداع وخلق هوية بصرية مميزة للمحافظة.