تعرف على مشروع التحول الرقمي بالإدارات المختلفة بمديريات الخدمات في دمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مشروع رقمنة مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور ضياء الدين فاروق، مستشار المحافظة للتحول الرقمي، ، والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، والأستاذ مجدي عبدالكريم، وكيل مديرية التموين، والأستاذ محمد عزالدين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إلى جانب مديري الإدارات والجهات المعنية.

شهد الاجتماع استعراض خطة رقمنة مديرية الشباب والرياضة، ومناقشة متطلبات التحول الرقمي من حيث البنية التحتية والتجهيزات الفنية والبيانات المتاحة، إلى جانب تحديد أبرز التحديات التي قد تواجه عملية التحول وسبل تجاوزها لضمان التنفيذ بكفاءة وفاعلية وكذلك أهمية عمل خريطة مكانية للمنشآت الخدمية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، وجهت نائب المحافظ بسرعة حصر وتحديد الخدمات ذات الأولوية للتحويل إلى خدمات إلكترونية، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكوميه بسهولة ويسر، ضمن جهود المحافظة لتحقيق التحول الرقمي الشامل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .