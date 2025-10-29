محاضرات وورش فنية.. انطلاق القافلة الثقافية «طفولتي أمانة» بدمياط لبناء وعي الطفل والأسرة

نظم فرع ثقافة دمياط ، و بالتعاون مع مكتبة مصر العامة من خلال المكتبة المتنقلة ،انطلقت فعاليات القافلة الثقافية للطفل صباح أمس بعدد من المحاضرات والورش الفنية، التي تساهم في بناء الوعى وثقل شخصية الطفل المصري،والتى تمتد فعالياتها حتى يوم ٣٠ من الشهر الجارى .

واستهلت تلك الفعاليات بع بعدد من اللقاءات التوعوية بعنوان"بناء الوعى للطفل والاسرة"، فقد شهدت الفاعليات لقاء توعوى مع عدد من الطالبات المدرسة الزخرفية، بعنوان "طفولتى امانة، ميثاق حقوق الطفل المصرى"،كما تناولت دور بناء الوعى لدى الطالبات، كونهم استثمار للمستقبل، وامهات جيل الجمهورية الجديدة، الذى ياتى من اهتمام الدولة فى صورة تكريم السيدة انتصار السيسى لفائقات التعليم الفنى، تم الحديث أيضا عن بنود الميثاق المصرى لحماية الطفل، وذلك من خلال محاور الوعى بالصحة النفسية وبالصحة الجسدية، الى جانب الوعى الرقمى بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والميتافيرس، كما تطرقت الندوة لحقوق الطفل واستراتيجية التنمية المستدامة ، وذلك وفقاً لمبدأ "المصلحة الفضلى للطفل"، من خلال رؤية 2030 في تكاتف الجهود بين مختلف قطاعات المجتمع - لبناء وعي الطفل والأسرة والمجتمع المدني .

واستكملت الفاعليات مع انشطة متنوعة بمشاركة المكتبة المتنقلة، التى تضمنت ورشة فنية لانتصارات اكتوبر، هذا من خلال حوار ثقافى عن "الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر العظيمة" إلي جانب الحديث عن أهمية الإرادة القوية والإصرار و التخطيط الدقيق والتنفيذ المتقن، مع الاعتماد على العلم وقوة الإيمان والثقة وضرورة الصبر والتكاتف الجماعي في مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات .

و علي الهامش جاء التمثيل الفنى للفاعلية من خلال عدة ورش متنوعة، تمثلت في ورشة تطبيقية لتنفيذ شجرة حقوق الطفل المصري وفقا لبنود ميثاق الطفل، هذا بالإضافة إلى ورشة تطبيقيه لتعليم الطالبات الرسم على القماش فى إطار حق الطفل في المعرفه،فضلا عن ورشة لتعليم الفتيات اساليب التطريز باستخدام شرائط الساتان والدانتيل .