محافظ دمياط ومحافظ بغداد العراقية يبحثان أُطر التعاون المشترك بين البلدين



التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، مع السيد عمار كاظم محافظ بغداد العراقية ، وذلك على هامش قمة مدن آسيا والمحيط الهادى المُنعقدة بدبى بالإمارات العربية المتحدة والمتضمنة اعلان دبى حول مستقبل الحوكمة الحضرية ، والتى جاءت بمشاركة أكثر من ١٥٠ عمدة و ٣٥٠ ممثلاً لمدن دول آسيا والمحيط الهادى.

حيث شهد اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، خاصة في الاستثمار والتنمية المحلية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على ما تتمتع به محافظة دمياط من مقومات اقتصادية وصناعية وسياحية متميزة، تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات، واستعرض أبرز ما حققته المحافظة من جهود لمجابهة التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية و الفرص الاقتصادية و الاستثمارية مع تجديد النظم البيئية والتى يأتى أبرزها انشاء ميناء صيد بحرى وتطوير المنطقة الشاطئية وتطوير طابية عرابى مشيراً إلى استعداد المحافظة لتبادل الخبرات مع الجانب العراقي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين الشعبين الشقيقين..

ومن جانبه، أعرب حاكم بغداد عن تقديره لما تشهده دمياط من نهضة تنموية في مختلف المجالات، مؤكداً حرصه على دراسة فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يسهم في دعم مسارات ورؤى التنمية المستدامة.