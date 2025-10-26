قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل
النجم الساحلي يودّع الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام نيروبي يونايتد الكيني
سجل 8 أهداف.. ياسين خالد يتألق في فوز منتخب اليد على أمريكا ببطولة العالم للناشئين
ميزة جديدة في Google Messages توفر الوقت وتسهل مشاركة الصور
ياسين الملاح أفضل لاعب في مباراة فاركو والإسماعيلي بالدوري
منتخب ناشئي اليد يقسو على أمريكا في بطولة العالم تحت 17 عامًا
فاركو يحقق الفوز الأول بالدوري على حساب الإسماعيلي
محافظات

محافظ دمياط يهنئ التأمين الصحي وفريق مبادرة 100 يوم صحة لفوزه بالمركز الثالث على الجمهورية

زينب الزغبي

هنأ  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط ، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة بدمياط، والدكتورة وفريق مبادرة "100 يوم صحة" بقيادة الدكتورة دينا أبو صير  وذلك بمناسبة حصول محافظة دمياط على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في التقييم العام للمبادرة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجًا لجهود مخلصة وعمل متواصل بذله الفريق الطبي والإداري بمديرية الصحة، والتأمين الصحى في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية والتي تهدف لضمان وصول الخدمات الصحية المجانية لكافة المواطنين، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

وشمل التقييم مختلف الجوانب الميدانية والفنية والإدارية والخدمية التي نُفذت في مراكز ومدن المحافظة ضمن حملة "100 يوم صحة"، والتي شهدت نشاطًا مكثفًا لفرق المبادرات في تقديم باقة متكاملة من الخدمات الصحية، من بينها دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي (زيارة أولى / دورية) ، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية ، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لـ الاعتلال الكلوي ،وفحص المقبلين على الزواج ، الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة ، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن ،وصحة الأم والجنين ، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين.

ومن جانبه، أكد كلا من الدكتور محمد عبد الخالق والدكتورة رشا مصلح أن فرق المبادرة تواصل عملها بروح من الانتماء والإخلاص ، سعيًا نحو تحقيق رؤية الدولة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحقيق شعار "صحة أفضل لكل مواطن".

ووجّه "دكتور أيمن الشهابي " التحية والتقدير  إلى جميع أعضاء الفرق الطبية والإدارية المشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مشيدًا بما أظهروه من انضباط وإصرار وروح عمل جماعي، أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المشرف الذي يُضاف إلى رصيد محافظة دمياط في دعم جهود الدولة للنهوض بالخدمات الصحية.

