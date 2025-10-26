محافظ دمياط يهنئ التأمين الصحي وفريق مبادرة 100 يوم صحة لفوزه بالمركز الثالث على الجمهورية

هنأ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط ، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة بدمياط، والدكتورة وفريق مبادرة "100 يوم صحة" بقيادة الدكتورة دينا أبو صير وذلك بمناسبة حصول محافظة دمياط على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في التقييم العام للمبادرة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجًا لجهود مخلصة وعمل متواصل بذله الفريق الطبي والإداري بمديرية الصحة، والتأمين الصحى في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية والتي تهدف لضمان وصول الخدمات الصحية المجانية لكافة المواطنين، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

وشمل التقييم مختلف الجوانب الميدانية والفنية والإدارية والخدمية التي نُفذت في مراكز ومدن المحافظة ضمن حملة "100 يوم صحة"، والتي شهدت نشاطًا مكثفًا لفرق المبادرات في تقديم باقة متكاملة من الخدمات الصحية، من بينها دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي (زيارة أولى / دورية) ، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية ، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لـ الاعتلال الكلوي ،وفحص المقبلين على الزواج ، الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة ، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن ،وصحة الأم والجنين ، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين.

ومن جانبه، أكد كلا من الدكتور محمد عبد الخالق والدكتورة رشا مصلح أن فرق المبادرة تواصل عملها بروح من الانتماء والإخلاص ، سعيًا نحو تحقيق رؤية الدولة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحقيق شعار "صحة أفضل لكل مواطن".

ووجّه "دكتور أيمن الشهابي " التحية والتقدير إلى جميع أعضاء الفرق الطبية والإدارية المشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مشيدًا بما أظهروه من انضباط وإصرار وروح عمل جماعي، أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المشرف الذي يُضاف إلى رصيد محافظة دمياط في دعم جهود الدولة للنهوض بالخدمات الصحية.