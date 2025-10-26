قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيسجّل كل ماتش.. «هالاند» يكشف أسرار «ماكينة أهداف» مانشستر سيتي والنرويج
بأغنية «برشا برشا».. صابر الرباعي يختتم مهرجان الموسيقى العربية وسط تفاعل جماهيري كبير
صابر الرباعي يُغني «اللي جرى» ويوجّه رسالة مؤثرة للراحل حلمي بكر بختام مهرجان الموسيقى العربية
عمرو أديب: الناس بتوع الانتخابات عاملين دعاية أكتر من اللي اتعملت للمتحف المصري
اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي
محمد عبدالجليل: قطاع الناشئين في الأهلي أكبر من وليد سليمان
رسالة مؤثرة.. صابر الرباعي يُشعل ختام مهرجان الموسيقى العربية ويُهدي أغانيه لروح محمد رحيم
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور
رئيس حركة حمـ.ـاس: الاحتـ.ـلال فشل في تحقيق أهدافه على مدى سنتين من الحـ.ـرب
منع تضارب المصالح .. تفاصيل التزامات أعضاء مجلس الشيوخ في اللائحة الجديدة
صابر الرباعي يختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بـ الأوبرا | شاهد
«الغزاوي»: الأهلي يملك أقوى قائمة في إفريقيا.. و«القميص الأحمر» مسئولية ثقيلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استجابة فورية من محافظة دمياط بعد تداول واقعة تعذيب طفل على يد والده | تفاصيل

زينب الزغبي

في استجابة عاجلة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل للتعذيب على يد والده، وما أثارته الواقعة من غضب واسع في الشارع الدمياطي، وجّهت محافظة دمياط الأجهزة التنفيذية بسرعة فحص الحالة والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل وأشقائه.

وشمل التحرك الفوري توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط بمتابعة الحالة ميدانيًا، حيث أعدّت المديرية تقريرًا اجتماعيًا شاملًا عن وضع الأسرة، وقدمت مقترحين للتعامل مع الموقف بما يضمن سلامة الأطفال ورعايتهم. وتضمّنا المقترحان:

استضافة الأطفال داخل دار الضيافة التابعة للمديرية لتوفير الرعاية الكاملة في بيئة آمنة.

أو رعايتهم تحت إشراف الجدة التي أبدت استعدادها لتحمل مسؤوليتهم بعد حبس الأب والأم، مع التكفّل بجميع احتياجاتهم المعيشية والمادية.

وأكدت محافظة دمياط أن التعامل مع حالات العنف الأسري ضد الأطفال يتم بأقصى درجات الجدية، وبالتنسيق الكامل بين مديرية التضامن الاجتماعي ووحدة حماية الطفل والنيابة العامة، لضمان تطبيق القانون وصون حقوق الصغار من أي أذى نفسي أو جسدي.

كما ناشدت المحافظة المواطنين تحري الدقة في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات الرسمية المختصة عند الاشتباه في أي حالات مشابهة، لضمان سرعة التدخل وحماية الأطفال من الخطر.

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

جانب من الفاعليات

مبادرة "تمكين.. معًا نحو مستقبل شامل".. فعالية بجامعة عين شمس

الأنبا أنطونيوس مرقس

تشييع جثمان مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا الأحد المقبل

احتفالية مصر وطن السلام

وطن السلام.. البيطريين: مشهد الطفلة ريتاج اختصر رسالة مصر للعالم

بالصور

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

