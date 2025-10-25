رئيس جامعة دمياط يناقش مع قنصل مصر بجدة سبل التعاون مع الجامعات السعودية



استقبل أحمد عبدالمجيد، القنصل العام المصري في جدة، الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، وذلك بمقر القنصلية المصرية بجدة، حيث جاء اللقاء متزامنًا مع مشاركة الجامعة في فعاليات المعرض الخليجي الثامن عشر للتعليم والتدريب، المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات المصرية ونظيراتها السعودية، ودعم تواجد المؤسسات التعليمية المصرية في الفعاليات الدولية، بما يعزز مكانة التعليم المصري إقليميًا ودوليا

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد سعيد فهيم منصور، الملحق الثقافي والتعليمي المصري بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

وأعرب الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسعودي، ودور القنصلية المصرية في دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية المشاركة في الفعاليات الدولية بالمملكة.

وأضاف أن جامعة دمياط تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعزيز حضورها الإقليمي، والانفتاح على التجارب الأكاديمية المتميزة، والتعريف ببرامجها الحديثة في مختلف التخصصات بما يسهم في جذب الطلاب الوافدين وتوطيد التعاون العلمي مع المؤسسات التعليمية في المملكة، كما وجّه الشكر للسيد القنصل العام على دعمه المستمر ومساندته لوفود الجامعات المصرية المشاركة.