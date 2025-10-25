قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم برشلونة يقترب من الغياب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية2025 ..الشروط والأوراق المطلوبة
فضل سورة الواقعة وقراءتها في صلاة الفجر.. أسرار لا يعرفها كثيرون
البحرين تدين تصديق الكنيست على ضم الضفة الغربية
نتائج ذهاب ثمن نهائي دوري مرتبط السلة للرجال.. فوز الأهلي والزمالك
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها
عمرو أديب لـ الأهلي: أنتوا معاكم مصروف محمد صلاح علشان تجيبوه؟
منال سلامة: شقيقي شريف كان يحلم بأن يصبح مدير تصوير.. فيديو
فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي
تعرف على موعد فتح كوبرى الأزهر أمام حركة السيارات
الزمالك يحدد موعد سفره إلى الإمارات ويستفسر عن موقف دونجا في السوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة دمياط يناقش مع قنصل مصر بجدة سبل التعاون مع الجامعات السعودية

جامعه دمياط
جامعه دمياط
زينب الزغبي


استقبل  أحمد عبدالمجيد، القنصل العام المصري في جدة،  الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، وذلك بمقر القنصلية المصرية بجدة، حيث جاء اللقاء متزامنًا مع مشاركة الجامعة في فعاليات المعرض الخليجي الثامن عشر للتعليم والتدريب، المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات المصرية ونظيراتها السعودية، ودعم تواجد المؤسسات التعليمية المصرية في الفعاليات الدولية، بما يعزز مكانة التعليم المصري إقليميًا ودوليا

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد سعيد فهيم منصور، الملحق الثقافي والتعليمي المصري بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

وأعرب الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسعودي، ودور القنصلية المصرية في دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية المشاركة في الفعاليات الدولية بالمملكة.

وأضاف أن جامعة دمياط تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعزيز حضورها الإقليمي، والانفتاح على التجارب الأكاديمية المتميزة، والتعريف ببرامجها الحديثة في مختلف التخصصات بما يسهم في جذب الطلاب الوافدين وتوطيد التعاون العلمي مع المؤسسات التعليمية في المملكة، كما وجّه الشكر للسيد القنصل العام على دعمه المستمر ومساندته لوفود الجامعات المصرية المشاركة.

دمياط جامعه دمياط القنصل السعوديه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

بالصور

إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع

الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد