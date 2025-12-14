رفع حالة الطوارئ بمحافظة البحر الأحمر تحسبًا لسقوط أمطار شديدة

رفعت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، حالة الطوارئ القصوى بجميع مدن المحافظة، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، في إطار الاستعدادات الوقائية لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض مناطق من محافظة البحر الأحمر، إلى جانب بعض مناطق السواحل الشمالية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على جميع رؤساء الوحدات المحلية ضرورة الالتزام الكامل بالخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع الأمطار حال سقوطها، ورفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات الخدمية، خاصة غرف العمليات، وشركات المياه والصرف الصحي، والحماية المدنية، لضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي طوارئ.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن التوقعات تشير إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة البحر الأحمر.

وشددت المحافظة على استمرار المتابعة اللحظية لتطورات الحالة الجوية، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع مناشدة المواطنين توخي الحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على سلامتهم.