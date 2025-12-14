أبرز مباريات اليوم الأحد 14-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 14-12-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ـ كريستال بالاس X مانشستر سيتي – 4 مساء – beIN Sports HD 1
ـ نوتينجهام فورست X توتنهام – 4 مساء – beIN Sports HD 2
ـ سندرلاند X نيوكاسل – 4 مساء – beIN Sports HD 3
ـ وست هام X أستون فيلا – 4 مساء – beIN Sports HD 4
ـ برينتفورد X ليدز يونايتد – 6.30 مساء – beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ـ إشبيلية X ريال أوفييدو – 3 مساء – beIN Sports HD 5
ـ سيلتا فيجو X أتلتيك بيلباو – 5.15 مساء – beIN Sports HD 5
ـ ليفانتي X فياريال – 7.3 مساء – beIN Sports HD 3
ـ ديبورتيفو ألافيس X ريال مدريد – 10 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ـ ميلان X ساسولو – 1.30 مساء
ـ فيورنتينا X فيرونا – 4 مساء
ـ أودينيزي X نابولي – 4 مساء
ـ جنوى X إنتر – 7 مساء
ـ بولونيا X يوفنتوس – 9.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ـ ليون X لوهافر – 4 مساء
ـ أوكسير X ليل – 6.15 مساء
ـ لانس X نيس – 6.15 مساء
ـ ستراسبورج X لوريان – 6.15 مساء
ـ مارسيليا X موناكو – 9.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
ـ فرايبورج X بوروسيا دورتموند – 4.30 مساء
ـ بايرن ميونخ X ماينز – 6.30 مساء
ـ فيردر بريمن X شتوتجارت – 8.30 مساء