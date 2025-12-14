المدارس تناشد الطلاب بسرعة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 قبل نهاية الأسبوع

ناشدت المدارس جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستسلمها المدارس للجان النظام والمراقبة.

وشدّدت المدارس على أنه من سيتخلف عن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 عليه التوجه لمكان كنترول الشهادة الإعدادية 2026 لتسليم الاستمارة.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تشغيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 بعد توقفه عن العمل خلال الأيام الماضية بسبب تحديثات موقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إنه يمكن الآن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدخول على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على

https://moe-register.emis.gov.eg/login

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2026

وبحسب ما أعلنته المدارس للطلاب تتمثل الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2026 فيما يلي :

طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات

أصل ايصال سداد المصروفات + 2 صورة منه

أصل ايصال رسم الامتحان + 2 صورة منه

6 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6 مطبوع أسفلها الاسم رباعي للطالب بالكمبيوتر

عدد 2 صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي علامة مائية حديثة )

ظرف مكتوب عليه الاسم الرباعي للطالب واسم ولي الأمر ووظيفته ورقم الموبايل واسم اخر مدرسة ابتدائية كان فيها الطالب

يوضع كل ما سبق في حافظة بلاستيك وتسلم لرائد الفصل

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026، بينما سيكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026.



وقرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026، يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.