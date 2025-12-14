قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
اليوم.. مواجهة حاسمة بين منتخب مصر للناشئين واليابان في تصفيات أمم إفريقيا
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
اكتشافات أثرية جديدة تعزز مكانة مصر على خريطة الحضارة العالمية.. فيديو
سيول الخير تجتاح وديان جنوب سيناء كأنهار متدفقة.. والمحافظة تُحكم السيطرة دون خسائر
أخبار العالم

سوريا تمنح ترخيصا لأول منظمة تُعنى بإعادة ممتلكات وتراث اليهود

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

منحت السلطات السورية ترخيصاً رسمياً لـ“منظمة التراث السوري اليهودي”، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، تهدف إلى حماية الإرث اليهودي في البلاد والعمل على استعادة الممتلكات التي صودرت من أبناء الطائفة خلال العقود الماضية.

وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات أن إشهار المنظمة يشكل أول اعتراف رسمي بمنظمة تُعنى بالتراث اليهودي في سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجديدة نحو المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. وأضافت أن سوريا تسعى إلى دعم كل من يرغب في المساهمة بإعادة بناء الدولة من مختلف الطوائف.

وتعود جذور الطائفة اليهودية في سوريا إلى قرون قبل الميلاد، إلا أن وجودها تقلص بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، لا سيما بعد القيود التي فرضت عليها في عهد النظام السابق. ومع التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، برزت محاولات لإعادة إحياء هذا الحضور التاريخي.

من جانبه، قال هنري حمرا، أحد مؤسسي المنظمة ونجل آخر حاخام غادر سوريا، إن المنظمة ستعمل على توثيق الممتلكات اليهودية التي تمت مصادرتها، والسعي إلى إعادتها لأصحابها، إضافة إلى حماية وترميم المواقع والمقدسات اليهودية، وفتحها أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت الأشهر الماضية زيارات متتالية لوفود من اليهود السوريين إلى دمشق، كما التقى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وفداً منهم في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مؤشر على انفتاح رسمي متزايد تجاه هذه الشريحة.

وفي السياق ذاته، أفاد المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، بأنه تم حتى الآن توثيق عشرات المنازل التي تعود ملكيتها ليهود سوريين، والتي تمت مصادرتها خلال حكم النظام السابق، مؤكداً أن العمل ما زال مستمراً لحصر المزيد من الممتلكات.

التراث السوري اليهودي سوريا أخبار سوريا المواقع والمقدسات اليهودية في سوريا الرئيس الانتقالي أحمد الشرع هنري حمرا

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا

جليلة محمود وعمرو محمد علي

عداد الكهرباء

الطماطم

تغيرات جديدة.. أسعار سبائك الذهب في مصر وفق آخر تحديث

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

مني زكي

دينا الشربيني وأحمد السعدني

شوربة الحريرة

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

افراح النجوم

ازمة نقابة الموسيقيين

صلاح في السعودية!

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

د. إيمان شاهين

شريف سليمان

إبراهيم النجار

د. أمل منصور

