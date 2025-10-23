جامعة دمياط تشارك في فعاليات معرض الخليج الثامن عشر للتعليم والتدريب بجدة



شارك الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، في فعاليات معرض الخليج الثامن عشر للتعليم والتدريب، والذي يُعقد خلال يومي 22 و23 أكتوبر 2025 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية والعربية، وذلك في إطار مبادرة «إدرس في مصر» التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد جناح جامعة دمياط خلال فعاليات اليوم الأول من المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار والطلاب وأولياء الأمور، الذين حرصوا على التعرف على البرامج الدراسية المتميزة التي تقدمها الجامعة في مختلف الكليات والتخصصات، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والبرامج الدولية الحديثة.

رافق رئيس الجامعة خلال مشاركته الدكتور وائل عبد القادر، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث قاما بتبادل الحوار مع الزوار حول ما تقدمه جامعة دمياط من فرص تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي.

وأكد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع أن مشاركة جامعة دمياط في هذا الحدث تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة لتعزيز ملف الطلاب الوافدين وجذب المزيد من الطلاب العرب والأجانب، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى الانفتاح الأكاديمي والتعاون الدولي بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف رئيس الجامعة أن الإقبال الكبير على جناح جامعة دمياط يعكس مكانتها المرموقة والسمعة الأكاديمية المتميزة التي حققتها في السنوات الأخيرة، بفضل ما تقدمه من برامج دراسية حديثة، وبنية تحتية متقدمة، وهيئة تدريسية متميزة تجمع بين الكفاءة والخبرة.