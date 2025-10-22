قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل
في الأمم المتحدة.. قطر تدعو إلى تقييد استخدام الفيتو وتعزيز دور الجمعية العامة
أبو العينين: اتفاقية شرم الشيخ خطوة تاريخية تثبت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح
عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة لـ ياسر إبراهيم
أبو العينين: الرئيس السيسي جسد صوت الحكمة في زمن الانقسام العالمي
قتيل وعدة مصابين في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر الألمانية
استدراج وخنق.. تفاصيل جديدة في جريمة طفل الإسماعيلية
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع للمجلس الإقليمى للصحة بدمياط ومناقشة الخطة الاستثمارية

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي


ترأس  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم،  اجتماع المجلس الإقليمى للصحة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و  أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة و الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة ، والاستاذ احمد الخياط مدير إدارة الشؤون المالية والاداريه بفرع التأمين الصحى والدكتور محمد حدو مدير العيادات بالتامين الصحى، وجميع ممثلى القطاع الطبى والصحى والنقابات الطبية .

وشهد الاجتماع استعراض محاور الخطة الاستثمارية لمديرية الصحة ، للعام المالى الحالى ، وكذا ما تم تنفيذه بقطاع مشروعات التأمين الصحي الشامل وذلك فى إطار دخول المحافظة بالمرحلة الثانية ،  وتطبيق معايير GAHAR،  حيث تم عرض نسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى .

كما اطلع " محافظ دمياط " على مقترحات المشروعات المقرر ادراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالى القادم ، وناقش عدد من المحاور المتعلقة بالخطة والمعوقات التى قد تواجه بعض الأعمال،  وذلك لوضع آلية محددة بالتنسيق مع الأطراف المعنيين لتلافيها دو أكد على أن الاجتماع يهدف وبشكل أساسى إلى الوقوف على الاحتياجات الحالية و المستقبلية للقطاع بما يساهم فى تعزيز الخدمات مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بكافة المناطق بالمحافظة،  لافتًا إلى أن هذا الهدف يُعد من أهم الأهداف التى تضعها المحافظة فى أولى أولوياتها.

وشهد الاجتماع كذلك مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة من أعضاء المجلس ،و ذلك لوضع آليات محددة وواضحة لخطة المرحلة المقبلة لاستكمال رفع معدلات الأداء الطبى بالمحافظة

دمياط محافظ دمياط ايمن الشهابي الصحه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

الطلاب المصريين

السفير التركي في القاهرة يُكرّم طلابًا مكفوفين تميزوا في تعلم اللغة التركية

أرشيفية

وباء الحصبة ينتشر في إسرائيل بوتيرة متسارعة

أرشيفية

السعودية تدين مصادقة الكنيست تجاه فرض السيادة على الضفة الغربية

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد