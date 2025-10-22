اجتماع للمجلس الإقليمى للصحة بدمياط ومناقشة الخطة الاستثمارية



ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم، اجتماع المجلس الإقليمى للصحة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة و الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة ، والاستاذ احمد الخياط مدير إدارة الشؤون المالية والاداريه بفرع التأمين الصحى والدكتور محمد حدو مدير العيادات بالتامين الصحى، وجميع ممثلى القطاع الطبى والصحى والنقابات الطبية .

وشهد الاجتماع استعراض محاور الخطة الاستثمارية لمديرية الصحة ، للعام المالى الحالى ، وكذا ما تم تنفيذه بقطاع مشروعات التأمين الصحي الشامل وذلك فى إطار دخول المحافظة بالمرحلة الثانية ، وتطبيق معايير GAHAR، حيث تم عرض نسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى .

كما اطلع " محافظ دمياط " على مقترحات المشروعات المقرر ادراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالى القادم ، وناقش عدد من المحاور المتعلقة بالخطة والمعوقات التى قد تواجه بعض الأعمال، وذلك لوضع آلية محددة بالتنسيق مع الأطراف المعنيين لتلافيها دو أكد على أن الاجتماع يهدف وبشكل أساسى إلى الوقوف على الاحتياجات الحالية و المستقبلية للقطاع بما يساهم فى تعزيز الخدمات مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بكافة المناطق بالمحافظة، لافتًا إلى أن هذا الهدف يُعد من أهم الأهداف التى تضعها المحافظة فى أولى أولوياتها.

وشهد الاجتماع كذلك مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة من أعضاء المجلس ،و ذلك لوضع آليات محددة وواضحة لخطة المرحلة المقبلة لاستكمال رفع معدلات الأداء الطبى بالمحافظة