محافظات

محافظ دمياط يشيد بجهود الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة

الهيئة الاقليمه للسياحه
زينب الزغبي

 
ترأس  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اليوم ، الإجتماع الدوى للهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة ، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة والدكتورة رانيا الغباشى مدير إدارة السياحة،  وأعضاء الهيئة " الدكتور محمد العرابى،  الأستاذ محمد دعدور و الأستاذ محمد أبو يوسف  " .

هذا وخلال الاجتماع،، استعرض " المحافظ " أبرز الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للترويج للمحافظة وتنشيط السياحة بها ، منها إطلاق النسخة الثانية من مهرجان دمياط، على مدار أيام 25 و 26 و 27 من شهر سبتمبر الماضى ، وتضمن أنشطة متنوعة ومتميزة بمشاركة فعالة مع عدد من الجهات ، علاوة على إشراك الموهوبين الفائزين بالمبادرة التى أطلقتها المحافظة مؤخرًا مواهب دمياط، بالحفل الختامى للمهرجان.

و أضاف " المحافظ " أن مهرجان صيف بلدنا الذى أطلقته وزارة الثقافة بمدينتى رأس البر و دمياط الجديدة، حيث لاقا إقبال كبير من الجمهور ، ووفقًا لمؤشرات الوزراة فقد حقق المهرجان بدمياط أفضل نجاح على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية،  و لفت أيضًا إلى أنه تم إطلاق معرض للكتاب و مهرجان الجبن المصرى برأس البر، مؤكدًا إلى أن تلك الجهود التى تم تحقيقها خلال فترة وجيزة حققت رواجًا كبيرًا بالمحافظة.

وأكد " محافظ دمياط " أن المحافظة بصدد إطلاق رؤية بالتنسيق مع مديرية الزراعة، للاستفادة من اشتهار للمحافظة بزراعات النخيل من خلال إستراتيجية محددة بما يحقق تعزيز صناعات التمور واشراك المحافظة بمهرجات التمور على المستويين المحلى والإقليمي . 
وناقش " الدكتور أيمن الشهابى " عدد من الرؤى لدعم تلك الأهداف،  أبرزها انشاء مجموعة معارض متخصصة للمنتجات التى تشتهر بها المحافظة، لتوفير كافة المنتجات للزائرين فى مكان واحد وبسعر مناسب ، بما يساهم فى استقطاب أكبر عدد من الزائرين وتحقيق رواجًا تجارياً بالمحافظة.

فيما وقد كشف " المحافظ " خلال الاجتماع عن تفاصيل مشروع لتطوير كورنيش البحر برأس البر، والذى بدأت المحافظة فى إجراءات تنفيذه ، وذلك لتحقيق التطوير الشامل للمنطقة وتعزيز الخدمات وفقًا لعدد من المعايير والاشتراطات و بما يتوافق مع الطبيعة الخاصة بالمنطقة لتلافى اى سلبيات .

كما أوضح " محافظ دمياط " أنه وفى إطار رؤية المحافظة لتحقيق التطوير الشامل برأس البر، تم تنفيذ خطة تعاون مع جامعتى عين شمس و برلين التقنية،  لإعداد مقترحات لتطوير السوق الحضارى ، لتعظيم الاستفادة منه و الحد من ظاهرة الباعة الجائلين بممشى النيل ، و ناقش كذلك خلال الاجتماع عددمن المقترحات التى طرحها أعضاء الهيئة وأكد على البدء في دراسة تلك المقترحات.

