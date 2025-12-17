رئيس القابضة للمياه يتابع مستجدات برنامج تحسين النوعية بمصرف كيتشنر

عقد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، والممول من قرض بنك الاستثمار الأوروبي EIB بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي EU، وذلك لدفع معدلات الإنجاز.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس محمد عادل مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، إلى جانب استشاري المشروع (GOPA-Tek) برئاسة شيمس باينز، وفريق العمل، وممثلي وحدة إدارة البرنامج بالشركة القابضة.

و استعراض محمد عزام، مدير وحدة متابعة برنامج كيتشنر، الموقف الحالي للبرنامج ونسب التنفيذ، أعقبه نقاش موسع حول التحديات والفرص المتاحة لتسريع وتيرة العمل.

صرف المستحقات الخاصة بالمقاولين

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، من بينها آليات صرف المستحقات الخاصة بالمقاولين والاستشاريين بما يضمن سرعة الإجراءات وتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب مناقشة موقف محطة معالجة طنطا، وعدد من القضايا الفنية المرتبطة بنظام معالجة الحمأة (Sludge System)، ودراسة البدائل المقترحة لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية.

وأكد المهندس أحمد جابر خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، واستمرار المتابعة الدورية للبرنامج، والعمل على تذليل أية معوقات تنفيذية، بما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية للبرنامج، وتحسين جودة المياه بالمصرف، والحد من الآثار البيئية السلبية على المجتمعات المحيطة.