قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس القابضة للمياه يتابع مستجدات برنامج تحسين النوعية بمصرف كيتشنر

رئيس القابضة للمياه
رئيس القابضة للمياه
آية الجارحي

عقد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، والممول من قرض بنك الاستثمار الأوروبي EIB بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي EU، وذلك لدفع معدلات الإنجاز.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس محمد عادل مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، إلى جانب استشاري المشروع (GOPA-Tek) برئاسة شيمس باينز، وفريق العمل، وممثلي وحدة إدارة البرنامج بالشركة القابضة.

و استعراض محمد عزام، مدير وحدة متابعة برنامج كيتشنر، الموقف الحالي للبرنامج ونسب التنفيذ، أعقبه نقاش موسع حول التحديات والفرص المتاحة لتسريع وتيرة العمل.

صرف المستحقات الخاصة بالمقاولين

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، من بينها آليات صرف المستحقات الخاصة بالمقاولين والاستشاريين بما يضمن سرعة الإجراءات وتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب مناقشة موقف محطة معالجة طنطا، وعدد من القضايا الفنية المرتبطة بنظام معالجة الحمأة (Sludge System)، ودراسة البدائل المقترحة لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية.

وأكد المهندس أحمد جابر خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، واستمرار المتابعة الدورية للبرنامج، والعمل على تذليل أية معوقات تنفيذية، بما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية للبرنامج، وتحسين جودة المياه بالمصرف، والحد من الآثار البيئية السلبية على المجتمعات المحيطة.

القابضة لمياه الشرب بنك الاستثمار الأوروبي مصرف كيتشنر منحة الاتحاد الأوروبي جودة المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

ترشيحاتنا

انتخابات دمياط

رغم الأمطار.. إقبال الناخبين على لجان الرحامنة وتفتيش السرو بدمياط

محافظ الغربية

محافظ الغربية لـ أ ش أ : جولة الإعادة لمجلس النواب تسير بانتظام دون معوقات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يكرم الفرق الحاصلة على المراكز الأولى في نهائيات الجمهورية

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد