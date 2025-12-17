رئيس جهاز العبور الجديدة يترأس الاجتماع الأسبوعي للجنة العقارية

يواصل جهاز مدينة العبور الجديدة تكثيف جهوده الميدانية لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة المعتمدة.

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الاجتماع الأسبوعي للجنة العقارية، بحضور مسؤولي الجهاز وأعضاء اللجنة بمختلف قطاعات الإسكان وقطاع الأراضي وأراضي التقنين، وذلك لمتابعة الموقف العقاري وسير العمل داخل كل قطاع، وبحث سبل تذليل العقبات وتسريع معدلات الإنجاز.

واستهل رئيس الجهاز الاجتماع باستعراض مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية، مع إجراء تقييم شامل للأداء الإداري للمنظومة العقارية بالمدينة، ومناقشة آليات تطوير إجراءات التسليم والتعاقدات الخاصة بالمرافق، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.

وعلى صعيد المتابعة الميدانية، أجرى المهندس محمود مراد جولة تفقدية موسعة، رافقه خلالها النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحيوية وأعمال البنية التحتية، والتأكد من انضباط معدلات الأداء وجودة التنفيذ.

وشملت الجولة المرور على منطقة الـ2600 فدان، التي تضم 625 عمارة بإجمالي نحو 15 ألف وحدة سكنية، حيث تابع رئيس الجهاز أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، وأعمال إحلال وتجديد الأرصفة والبلدورات الانترلوك، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة وتخطيط الطرق والمحاور، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.

كما تفقد مناطق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي وقطع الأراضي الأكثر تميزًا، ووجه بسرعة استكمال أعمال رصف الطرق وتركيب البلدورات في أقرب وقت، وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

سكن مصر

وتضمنت الجولة كذلك تفقد منطقة “سكن مصر”، التي تضم 130 عمارة بإجمالي 3120 وحدة سكنية، حيث تابع مستوى أعمال الزراعة وتنسيق الموقع والنظافة والصيانة العامة، في إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، إلى جانب متابعة أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة وإحلال وتجديد البلدورات و الانترلوك بالمنطقة.