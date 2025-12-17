قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
اقتصاد

رئيس جهاز العبور الجديدة يترأس الاجتماع الأسبوعي للجنة العقارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

يواصل جهاز مدينة العبور الجديدة تكثيف جهوده الميدانية لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة المعتمدة.

 عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الاجتماع الأسبوعي للجنة العقارية، بحضور مسؤولي الجهاز وأعضاء اللجنة بمختلف قطاعات الإسكان وقطاع الأراضي وأراضي التقنين، وذلك لمتابعة الموقف العقاري وسير العمل داخل كل قطاع، وبحث سبل تذليل العقبات وتسريع معدلات الإنجاز.

واستهل رئيس الجهاز الاجتماع باستعراض مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية، مع إجراء تقييم شامل للأداء الإداري للمنظومة العقارية بالمدينة، ومناقشة آليات تطوير إجراءات التسليم والتعاقدات الخاصة بالمرافق، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.

وعلى صعيد المتابعة الميدانية، أجرى المهندس محمود مراد جولة تفقدية موسعة، رافقه خلالها النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحيوية وأعمال البنية التحتية، والتأكد من انضباط معدلات الأداء وجودة التنفيذ.

وشملت الجولة المرور على منطقة الـ2600 فدان، التي تضم 625 عمارة بإجمالي نحو 15 ألف وحدة سكنية، حيث تابع رئيس الجهاز أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، وأعمال إحلال وتجديد الأرصفة والبلدورات الانترلوك، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة وتخطيط الطرق والمحاور، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.

كما تفقد مناطق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي وقطع الأراضي الأكثر تميزًا، ووجه بسرعة استكمال أعمال رصف الطرق وتركيب البلدورات في أقرب وقت، وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

سكن مصر

وتضمنت الجولة كذلك تفقد منطقة “سكن مصر”، التي تضم 130 عمارة بإجمالي 3120 وحدة سكنية، حيث تابع مستوى أعمال الزراعة وتنسيق الموقع والنظافة والصيانة العامة، في إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، إلى جانب متابعة أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة وإحلال وتجديد البلدورات و الانترلوك بالمنطقة. 

العبور الجديدة سكن مصر تجديد الأرصفة أراضي الإسكان الاجتماعي كفاءة الطرق

