من الطرق إلى المرافق.. تحركات أرض الواقع لتعزيز كفاءة خدمات العبور الجديدة

آية الجارحي

تابع المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، متابعة ميدانية موسعة شملت عددًا من القطاعات الحيوية بالمدينة، للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية، وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية والجداول الزمنية المعتمدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه المتابعة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية، وفي ضوء استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووفق تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تؤكد على أهمية المتابعة الميدانية الدورية والتدخل الفوري لتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.

وفي ذات السياق كان من أولوية المتابعة أعمال صيانة خزان تكديس مياه العبور الجديدة بسعة 10 آلاف متر مكعب، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة الدورية لعنبر التشغيل، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمرارية ضخ المياه بانتظام وبمعدلات آمنة.

وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتعزيز الرقعة الخضراء، تمت متابعة أعمال التسميد الشتوي للمسطحات الخضراء والأشجار بمنطقة الطابع الحديث والحي الرابع عشر، بهدف تحسين البيئة العامة وتحقيق التوازن البيئي داخل المدينة.

كما تضمنت المتابعة أعمال الصيانة الوقائية لشبكات الصرف الصحي وبلاعات الأمطار بحي سكن مصر وحي الحرية، بما في ذلك غرف المحابس، لضمان كفاءة تصريف المياه ومنع تراكمها، حفاظًا على سلامة البنية التحتية.

وفي قطاع النظافة، تابع رئيس الجهاز أعمال النظافة اليومية بحي سكن مصر، مؤكدًا على ضرورة تكثيف جهود الجمع الفوري للمخلفات، والحفاظ على المستوى الحضاري والمظهر العام للمدينة.

وشملت المتابعة أيضًا تنفيذ بردورات الأرصفة وأماكن انتظار السيارات بالمناطق L27 وL28، بما يسهم في تنظيم حركة الانتظار وتحسين السيولة المرورية.

كما تابع رئيس الجهاز آخر مستجدات الأعمال الإنشائية بمشروع "ديارنا"، للوقوف على نسب التنفيذ ومراحل العمل المختلفة، بما يضمن دفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات المخططة.

وفي سياق استكمال منظومة الطرق، تابع أعمال تجهيز فرمة الطرق الأساسية بالمرحلة السادسة بالحي 37 ضمن مشروع 125 عمارة، تمهيدًا لاستكمال البنية التحتية للطرق الداخلية والبدء في أعمال الرصف النهائي.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه المتابعات الميدانية المباشرة والمستمرة تعكس حرصه الدائم على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، وذلك في إطار رؤية الدولة لبناء مدن جديدة مستدامة ومتكاملة تلبي احتياجات السكان الحالية وتواكب تطلعات الأجيال المقبلة.


